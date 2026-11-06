יהדות התורה אינה שוללת הצטרפות לממשלה בראשות גדי איזנקוט ומוכנה לנהל משא ומתן עם כל גורם פוליטי שיציג פתרון מוסכם לסוגיית גיוס בני הישיבות, כך אמר הבוקר (שישי) אברהם יוסטמן, נציג אגודת ישראל בוועדת הבחירות המרכזית בריאיון לכאן רשת ב'.

לדבריו, המפלגה טרם התחייבה להצטרף לקואליציה מסוימת, וההכרעה מבחינתה תלויה בראש ובראשונה בהסדרת מעמדם של לומדי התורה בחקיקה.

יוסטמן תיאר את מצבה הפוליטי הנוכחי של יהדות התורה כ"מפלגה על המדף", והבהיר כי האפשרות להשתלב בממשלה אינה מוגבלת מראש למועמד אחד לראשות הממשלה.

יצחק פינדרוס מחוץ לבית הנשיא ערוץ 7

כשנשאל במפורש על האפשרות להצטרף לקואליציה בראשות איזנקוט, השיב: "מי שיביא ראשון פתרון שמניח את הדעת לסוגיית הגיוס, בכפוף לחקיקה, יקבל תשובה חיובית".

בדבריו הציב יוסטמן את סוגיית הגיוס במרכז המשא ומתן הקואליציוני העתידי. הוא הבהיר כי לא די בהצהרות או בהסכמות עקרוניות, וכי המפלגות יצטרכו לדון בפרטי ההסדר ובאפשרות לעגן אותו בחוק. "יהיה משא ומתן על החוק, עם מה החרדים מסוגלים לחיות ועם מה לא".

לצד הדרישה להסדרה חוקית, הצביע יוסטמן על שינוי בעמדות הנשמעות כיום בציבור החרדי ביחס למתווים אפשריים לגיוס. "החרדים נמצאים היום במקום אחר ויהיו מוכנים לשקול כל מיני אפשרויות".