הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, הביע דאגה מהיעדר הידברות בין חלקי החברה הישראלית וקרא להקים מסגרות קבועות למפגש ולשיח בין רבנים, מנהיגים פוליטיים, אנשי רוח ומובילי דעת קהל מכל המגזרים.

בנאום שנשא בסמינריון המשפט העברי הדגיש הרב כי גם כאשר קיימות מחלוקות עמוקות, עצם קיומו של שיח ישיר בין הצדדים הוא בעל חשיבות, אפילו אם אינו מוביל להסכמות מעשיות.

"אני לא חרד מהשיח הציבורי שקיים היום. אני חרד שאין בכלל שיח", אמר הרב. הוא הבהיר כי אין להתנות את קיום המפגשים בהתחייבות להגיע להכרעה מוסכמת. "גם אם לא מגיעים למסקנות, עצם הדיבור הוא מועיל ועוזר".

לצד הקריאה לאחדות ולהידברות, הקדיש הרב הראשי חלק מנאומו לחשיבותו של המשפט העברי ולמקומו במערכת הציבורית והמשפטית בישראל.

סוגיה נוספת שעלתה בנאומו הייתה סמכותם של בתי הדין הרבניים הממלכתיים לדון בדיני ממונות. הרב התייחס למגבלות הקיימות על דיונים מסוג זה, גם במקרים שבהם שני הצדדים מסכימים להביא את עניינם להכרעת בית דין רבני.

הוא קרא לחזק את מקומו של המשפט העברי ולאפשר לו ביטוי משמעותי יותר במסגרת החיים הציבוריים.