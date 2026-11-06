מתקפה חריפה במערכת הפוליטית בעקבות דיווחים על מגעים מתקדמים בגוש השינוי לשילוב המפלגות החרדיות בממשלה העתידית ועל רקע נכונות לכאורה של יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, להסיר את הווטו שהציב בנושא.

מי שיצא נגד המגעים בצורה בוטה הוא ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל, שפרסם הודעת גינוי נוקבת. "תתביישו. אחרי המלחמה הכי קשה שידענו אתם עושים משא ומתן על ביטחון המדינה. אם אתם מוכרים את כל הערכים שלכם בשביל להרכיב ממשלה - אז במה אתם שונים מהקואליציה הנוכחית?".

הנדל הזהיר מפני השלכות המהלך על ציבור המשרתים, והזכיר כי "עדיין מדללים כוחות בעזה כי חסרים חיילים, עדיין קוראים לנו לאין סוף סבבי מילואים". את דבריו חתם באזהרה חד-משמעית: "אנחנו לא נוותר לכם".

במקביל לביקורת המגיעה מתוך מחנה תומכי הגיוס, השר איתמר בן גביר תקף אף הוא בחריפות את ראשי גוש השינוי, ובמיוחד את מצביעי נפתלי בנט ואביגדור ליברמן.

"מי מכם שהצביע לבנט או לליברמן, מסתבר שלא היה צריך לעבור אפילו כמה ימים כדי לגלות שנוכל זה נוכל וצבוע זה צבוע", הצהיר בן גביר.

הוא האשים את השניים בוויתור גורף על הבטחותיהם המרכזיות לבוחר סביב "ברית המשרתים" וחובת גיוס החרדים, וטען כי ההצעות המונחות על השולחן כוללות מתווה פטור מקל בהרבה מזה שהוצע בקדנציות הקודמות.

נוסף על כך, האשים בן גביר את ראשי המחנה בנכונות להישען על המפלגות הערביות בניגוד להצהרותיהם טרם הבחירות, וחתם את דבריו בקריאה לציבור: "אז בפעם הבאה שהולכים לקלפי, תזכרו מי צבוע, מי נוכל ומי מדבר אמת".