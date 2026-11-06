רעידת אדמה פוליטית. יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מציג שינוי משמעותי בגישתו למשא ומתן הקואליציוני ומבהיר כי הוא מוכן לפשרות גם בסוגיית חוק הגיוס, במטרה להביא להקמת ממשלה שתסיים את כהונתו של בנימין נתניהו.

בפוסט שפרסם הבוקר (שישי) ברשת X, הזהיר ליברמן מפני הקמת ממשלת מיעוט שתסתמך על הימנעות רע"ם והרשימה המשותפת, והצהיר כי ישראל ביתנו תצביע נגד ממשלה כזאת.

תחת הכותרת "חייבים למנוע חורבן בית שלישי", קרא ליברמן לראשי גוש מתנגדי נתניהו לבחון מחדש את האסטרטגיה הפוליטית שלהם ."תוצאות הבחירות מחייבות את כולנו לחשב מסלול מחדש ולהבין שאין בפנינו חלופות טובות או פתרונות קסם", כתב. לדבריו, ההחלטות שיתקבלו בתקופה הקרובה מחייבות התבוננות לטווח ארוך, תוך הפקת לקחים ממהלכים פוליטיים קודמים.

הוא הזהיר כי "ממשלת מיעוט תחזיק מעמד הרבה פחות זמן, ובסיומה נקבל את נתניהו בחזרה עם 70 מנדטים לעוד ארבע שנים, ומשם הדרך לחורבן בית שלישי תהיה קצרה".

ליברמן הבהיר כי מבחינתו קיימים שלושה עקרונות שאין לסטות מהם: "סיום עידן נתניהו, מניעת בחירות נוספות והתנגדות לממשלה שתהיה תלויה בהימנעות רע"ם והרשימה המשותפת".

לצד הקווים האדומים, יו"ר ישראל ביתנו הציג נכונות להתגמש בשורה של נושאים שבעבר עמדו במרכז המחלוקות הפוליטיות, ובראשם חוק הגיוס. "בכל שאר הנושאים מותר ורצוי להתגמש ולהתפשר ולהבין שתפסת מרובה לא תפסת. זה כולל גם את נושא חוק הגיוס. זה כואב לי, ואני יודע שזה כואב גם לרבים אחרים. אבל לנוכח שלל האתגרים שאנו מתמודדים איתם כיום, האינטרס הלאומי של מדינת ישראל ועם ישראל חייב לעמוד מעל לכל שיקול אחר".

בהמשך הפוסט התייחס ליברמן גם לדיווחים ולפרשנויות בנוגע לאפשרות של הסכם רוטציה על ראשות הממשלה. הוא הכחיש כי ניהל שיחות בנושא והביע התנגדות עקרונית למנגנון חלוקת הכהונה בין שני מנהיגים. "לא דיברתי עם איש על הנושא, אפילו לא עם עצמי", כתב. "אני סבור שמנגנון הרוטציה, מאז ימי שמיר ופרס ועד היום, הוא מנגנון מזיק שפוגע בניהול התקין של המדינה וחייב לעבור מן העולם".

לדבריו, "חייבים לעשות מאמץ מרבי להקים קואליציה של 61 חברי כנסת, ללא הרשימה המשותפת ורע"ם. לאחר הקמתה, בסבירות גבוהה ניתן יהיה לצרף עוד שלושה או ארבעה חברי כנסת מהליכוד".

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, התייחס לגמישות שמפגינים השחקנים הפוליטיים בסוגיית הגיוס. "כואב לחשוב כמה הסתה ושנאת אחים אפשר היה לחסוך אילו אותה גמישות הייתה מתגלה בשנים האחרונות", אמר.

אשר התייחס גם לאפשרות של שיתופי פעולה פוליטיים ואמר כי ראוי לזכור שיש לשאול גם את הצד שטרם קיבל הצעה. לדבריו, "כל הצעה תובא תחילה להכרעת ה'מחותנים' - מרנן גדולי הדור".