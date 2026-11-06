אווה גלר, שורדת שואה בת 90 שנפצעה בפיגוע בחוף בונדיי בסידני בדצמבר האחרון, נפטרה אמש (חמישי) בבית חולים בעיר. רשת ABC האוסטרלית דיווחה כי מותה מעלה ל-16 את מניין קורבנות הפיגוע, שבוצע במהלך חגיגת חנוכה אשתקד.

בחודשים שחלפו מאז הירי נזקקה גלר לאשפוזים חוזרים בעקבות פציעותיה. לפי העיתון Australian Jewish News, היא אושפזה לאחרונה בשל זיהום הקשור לפציעה, ובמהלך הטיפול לקתה בשבץ מוחי.

הרב אהרן מוס, מבית הכנסת "נפש" בסידני, סיפר כי גלר נמלטה מהשואה בילדותה עם משפחתה ובהמשך בנתה חיים חדשים באוסטרליה. לדבריו, היא הייתה אישה חיובית ואהובה, אם, סבתא וסבתא-רבא, ששמרה על רוחה גם בחודשי ההתמודדות הקשים.

הרב סיפר כי לאחר שנורתה אמרו לה הרופאים שלא תוכל לשוב ללכת, אך היא הצליחה לעמוד שוב על רגליה. בתקופת החגים האחרונה אף הגיעה לתפילות בבית הכנסת שלו.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, הביע צער על מותה ואמר כי גלר הייתה אמורה לחגוג את חנוכה בביטחון ובשלווה, אך חייה השתנו בעקבות טרור ואנטישמיות. הלווייתה צפויה להתקיים ביום שני.