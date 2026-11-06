חברת ישראייר בוחנת אפשרות לרכוש את חברת התעופה המתחרה ארקיע, במהלך שעשוי להביא לאיחוד פעילותן של שתיים מחברות התעופה הישראליות.

מנכ"ל ישראייר, אורי סירקיס, אישר הבוקר (שישי) את קיומם של המגעים באיגרת מיוחדת ששיגר לעובדי החברה, בעקבות הדיווחים שהתפרסמו בימים האחרונים על פנייה שהתקבלה בנושא.

באיגרת הדגיש סירקיס כי המגעים מצויים בשלב ראשוני בלבד וכי טרם התקבלה החלטה על ביצוע העסקה. לצד הזהירות, הציג המנכ"ל את היתרונות האפשריים של איחוד הפעילות, ובהם הרחבת צי המטוסים, צמצום עלויות תפעול והגברת יכולת התחרות מול חברות תעופה בינלאומיות.

"זה לא מהלך של השתלטות, אלא של חיזוק התעופה הישראלית", כתב סירקיס לעובדים, בהתייחסו לאפשרות שישראייר תרכוש את ארקיע. "האפשרות לשלב שני מותגי תעופה ותיקים וחזקים, על תשתית אחת חזקה, שקופה וציבורית יכולה לשנות את מפת התעופה הישראלית".

במסגרת המתווה שתיאר סירקיס, הקבוצה המשותפת עשויה להחזיק בצי של 20 מטוסים. "המהלך הזה יכול להביא לחיסכון שנתי משמעותי בהוצאות התפעול, ולאפשר לנו להקים מתחרה אמיתית עם חמישה מטוסים רחבי גוף ועוד 15 מטוסים צרי גוף הנושאים את דגל ישראל, שיתחרו במחיר ובשירות מול החברות הגדולות בעולם".