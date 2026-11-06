נשק עוזי שהשימוש בו בצה"ל הופסק לפני יותר מ-30 שנה, אקדחים, תחמושת, אפודי לחימה, קסדות ואפילו משגרי טילים שכבר נורו - אלה רק חלק מהפריטים שהוחזרו לידי צה"ל בימים הראשונים של מבצע החזרת הציוד הצבאי.

המבצע, שנפתח בתחילת השבוע ויימשך עד יום חמישי הבא, מאפשר לאזרחים ולאנשי מילואים להחזיר ציוד צבאי שברשותם באופן אנונימי, ללא צורך בהזדהות וללא העמדה לדין משמעתי בגין הוצאתו מהצבא.

בימים הראשונים למבצע כבר נאספו יותר מ-10,000 פריטי אמצעי לחימה, תחמושת וציוד צבאי, ב-63 תחנות שהוקמו ברחבי הארץ. בצה"ל מדווחים על היענות גבוהה מצד הציבור, ובעיקר מצד אנשי מילואים המבקשים להוציא מבתיהם ציוד שהצטבר במהלך שנות המלחמה.

סא"ל נ', ראש ענף לוגיסטיקה בפיקוד העורף, מסביר לערוץ 7 כי מטרת המבצע אינה להשלים מחסור בציוד צבאי, אלא בראש ובראשונה למנוע את הסכנות הכרוכות בהחזקת אמצעי לחימה מחוץ למסגרות הצבאיות.

"אנחנו אחרי שלוש שנים של מלחמה, ואנחנו עדיין בעיצומה בכמה גזרות וזירות. חוזרים לא מעט אמצעים וציוד צבאי כולל כאלה שנאספו כשלל".

בין הפריטים שהוחזרו היו גם משגרי טילי לאו ומטאדור שכבר נעשה בהם שימוש. ממצא חריג נוסף היה נשק מסוג עוזי, שהשימוש בו הופסק בצה"ל לפני יותר משלושה עשורים. בהתאם לכללי המבצע, האדם שהחזיר את הנשק לא תושאל, ופרטיו לא נרשמו במערכת.

לדברי נ', הצטברות הציוד בבתים היא תוצאה של היקף הפעילות הצבאית והגיוס הנרחב במהלך המלחמה. אנשי מילואים רבים נחשפו לכמויות גדולות של ציוד ואמצעי לחימה, וחלק מהפריטים נותרו ברשותם גם לאחר שסיימו את פעילותם.

"הטריגר המרכזי הוא שאנשים צוברים ציוד בבית שלהם", הוא מסביר. "המשימה המרכזית היא לצמצם את הסיכונים של החזקת האמצעים הללו בידי האזרחים. זה ציוד שאנשים רוצים להחזיר בחזרה לצבא".

אחד החששות המרכזיים של הצבא הוא שאמצעי לחימה שנותרו בבתים פרטיים יגיעו לידי גורמים שיעשו בהם שימוש לרעה. "חשוב לנו לדעת גם שהפריטים הללו לא מגיעים לידיים הלא נכונות ויחזרו אלינו מכיוון אחר".

"אנחנו מפנים קריאה לציבור הרחב. במהלך המלחמה היה גיוס עצום, ואין לוחם שלא נחשף לכמויות אדירות של נשק ואמצעים. זה עיתוי מתאים מבחינתנו לעשות יישור קו עם אנשי המילואים, גם שלא יחששו וגם מכיוון שאלה פריטים מסוכנים. זה חלק מתהליך האמון שלנו, שיש מקום לציוד הזה והוא בצבא ולא בבית החייל. האמצעים הללו שנדרשים להם בחירום יחכו להם בבסיסים שלהם".

לצד ההיענות למבצע, טובול מבקש להדגיש כי אין קשר בין איסוף הציוד לבין מחסור באמצעי לחימה בצה"ל. "המבצע לא נובע מחוסרים שקיימים בצה"ל", הוא מבהיר. "יכול להיות שחלק מהפריטים יגיעו לשימוש, אבל אין לזה קשר למצוקה".