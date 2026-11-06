דן אילוז מבהיר כי יתנגד לחוק שיעניק פטור מגיוס לחרדים גם אם יקודם בידי המחנה שאליו הצטרף, ומדגיש כי הרצון למנוע בחירות נוספות אינו מצדיק ויתור על ההבטחה שניתנה לבוחרים.

"אני מבין את הרצון למנוע בחירות נוספות. אבל המחיר לא יכול להיות חוק פטור", אומר אילוז. "זו הבטחה מפורשת שנתנו לבוחר לפני הבחירות. זאת הסיבה שעברתי מהליכוד לישראל ביתנו".

לדבריו, הצורך בגיוס אינו מסתכם בשאלה ערכית, אלא נובע מהעומס על משרתי המילואים ומצורכי הביטחון והכלכלה. "מילואימניקים עושים מאות ימי מילואים. הצבא זועק ללוחמים. הכלכלה לא יכולה לסחוב את זה. האתגרים הביטחוניים מולנו ענקיים", הוא אומר. לדבריו, כל אלה מחייבים מענה עוד לפני הדיון בלימודי ליבה ובהשתלבות בכלכלה.

אילוז מזכיר את מאבקו בחוק שקידמה הקואליציה בכנסת ה־25, ומצהיר כי יפעל באותה דרך גם מול יוזמה מהמחנה השני. "בכנסת ה־25 נאבקתי נגד חוק הפטור של הקואליציה. הודחתי בגלל זה מוועדת החוץ והביטחון, והחוק לא עבר. אם אצטרך, אאבק נגד חוק פטור אם הוא יגיע מהצד השני, גם כאזרח. הצלחתי אז ואני מקווה להצליח גם עכשיו".

לצד ההתנגדות לפשרה בסוגיית הגיוס, אילוז מציע דרך אחרת למנוע מערכת בחירות נוספת: הקמת ממשלת אחדות ציונית על בסיס קווי יסוד מוסכמים, תוך ויתור על החלוקה לגושים.

"אני לא איש של גושים. מה שחשוב לי בממשלה הוא המדיניות שהיא מקדמת", הוא מדגיש. "הדרך הנכונה למנוע בחירות היא לוותר על הגושים, להגדיר קווי יסוד מוסכמים, ולהקים ממשלת אחדות ציונית שתנצח במלחמות, תגייס חרדים ותביא רפורמות כלכליות משמעותיות".