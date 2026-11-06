ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט שהורשע בעבר בקבלת שוחד וריצה עונש מאסר בפועל האשים היום (שישי) את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ב"סיוע לטרור היהודי".

בריאיון בתוכנית "בחצי היום השישי" אמר אולמרט: "זה נעשה תוך שימוש באמצעים בלתי מתקבלים על הדעת, בלתי הגונים, בלתי ישרים, שעומדים בסתירה מוחלטת למחויבותו, לתפקידו ולמעמדו כריבון של מדינת ישראל בשטחים".

לדברי אולמרט, בין היתר הכריז בלוט על שטח צבאי סגור "באזור שלא הייתה סיבה להכריז עליו כך", בשל לחץ מראשי הציבור המתנחלי ביהודה ושומרון. "הם לוחצים עליו, מאיימים בפעילות אלימה, והוא נכנע לאיומים האלה בניגוד מפורש למחויבות שלו לשמור על החוק והסדר ולהגן על כל התושבים - יהודים כפלסטינים".

"מה שקורה שם בשטחים קורה בגלל שיש טרור יהודי של מתנחלים, שמסתייעים על ידי כל מיני גורמים בהנהגה הציבורית שבשטחים, בהנהגה הפוליטית של שרי הממשלה הנוכחיים, ושל השרים הבכירים כולל ראש הממשלה", הוסיף אולמרט, "אבל מי שעומד בראש החץ של מתן סיוע אקטיבי לטרור הזה, זה אלוף בלוט".

אולמרט הדגיש בריאיון כי הדברים החריפים שהשמיע לא נאמרו על ידו במשך כל הקריירה הציבורית שלו. "במשך עשרות שנים לא נקטתי עמדה אישית ישירה בוטה כל כך כלפי אלוף בצבא, אבל אני לא יכול לשבת בשקט, אני לא יכול לעצום עיניים, אני לא יכול להתעלם ממה שאני רואה במו עיניי". לדבריו, בלוט מספק גיבוי לפורעים היהודים, "שמנסים למנוע מפלסטינים למסוק את הזיתים שלהם ולהפוך אותם לקורבנות של תקיפות אלימות".