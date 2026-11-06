השליח כמעט עזב - ואז הגיע המסר מהרבי הרב שמואל רסקין

משתף אתכם בסיפור מיוחד על אחי הצעיר, הרב מוישי רסקין. לפני מספר שנים החליטו מוישי ואשתו יוכבד לצאת לשליחות בעולם, וההשגחה הפרטית כוונה אותם למקום מיוחד במינו - קמפלה שבאוגנדה.

כשהגיעו לשם לראשונה, מנתה הקהילה בקמפלה כ-150 יהודים, לצד מטיילים רבים שפקדו את המקום. אולם בעקבות מגפת הקורונה חוותה הקהילה טלטלה: רבים עזבו, ונשארו במקום כמה עשרות יהודים בלבד. החיים שם לא היו פשוטים כלל.

בתקופה שבה נסעו לבקר בארץ ונולדה בתם, יצא מוישי להניח תפילין עם יהודים במקומות מרכזיים. כשהוא ראה את המוני היהודים הגודשים את הארץ ואת שפע הזדמנויות הקירוב, החלו לעלות שאלות נוקבות: האם אוגנדה היא אכן מקום השליחות שלהם? האם עבור מספר מצומצם של יהודים שווה להרים כזה מערך, ולחיות במסירות נפש עצומה יחד עם שישה ילדים?

השניים החלו לשקול בכובד ראש שמא לא לשוב למקום שליחותם.

ואז, באותו מוצאי שבת, הגיע הרגע ששינה את התמונה.

מוישי מספר: התקשר אלי חבר ואומר לי, "מוישי, אני רוצה לשלוח לך עכשיו צילום מהתוועדות שבו הרבי מלובביץ' מדבר, ממש נוגע אליך".

בקטע מתייחס הרבי בדיוק לדילמה הזו: לפעמים שליחים שואלים את עצמם האם הם נמצאים במקום הנכון, שכן אין שם יהודים רבים כל כך. על כך משיב הרבי בדברים יוצאי דופן - הכהן הגדול ביום הכיפורים, כשהוא עומד בקודש הקודשים לפני ולפנים, אם יש יהודי שנמצא בספק סכנת חיים, על הכהן הגדול לעזוב הכול ולהציל את אותו יהודי... אפילו יהודי באוגנדה!

ברגע שקרא את הקטע מתוך התוועדות קודש של הרבי, קיבל מוישי את המסר במלוא עוצמתו. אם הכהן הגדול בשיא עבודת הקודש שלו ביום הקדוש בשנה יעזוב הכול למען יהודי אחד בספק סכנה - ברור שצריך לעשות הכול בשביל כל נשמה. הם הבינו שגם עבור עשרות יהודים בודדים, זוהי השליחות האמיתית שלהם.

ברוך השם, הם חזרו למקומם, וכיום הם פועלים שם במסירות ומצליחים להאיר עוד נשמה ועוד נשמה. אנו מאחלים להם שימשיכו להצליח ושיובילו את כולם לארץ ישראל עם הגאולה השלמה.

סוף השבוע הזה מתקיים בניו יורק כינוס השלוחים העולמי, שבו מתאספים אלפי שלוחי הרבי מכל רחבי תבל. דווקא השבוע, בפרשת השבוע, אנו קוראים על השליחות הראשונה בתורה: אברהם אבינו שולח את נאמן ביתו, אליעזר, למצוא שידוך לבנו יצחק. התורה מציינת שהוא נותן בידו "את כל טוב אדוניו". למדנו מכך יסוד עצום כשיוצאים לשליחות, צריך לעשות הכול כדי להצליח בה בכל הכלים האפשריים. זו הסיבה שהרבי מלובביץ' שלח שליחים לכל פינה בעולם, גם למקומות נידחים שבהם מתגוררים יהודים בודדים בלבד. לשם כך יוצאים השליחים עם "כל טוב" - עם מלוא הלב, האהבה והכישורים - כדי להאיר, לחזק ולהציל נפשות.

אנו בטוחים ששלוחי הרבי היקרים ימשיכו במורשת המפוארת הזו, ויקיימו את השליחות המרכזית והנכספת מכול: להביא את הגאולה השלמה בקרוב ממש בימינו.

שבת שלום,

הרב שמואל רסקין, בית חב"ד קרן אור בודפשט