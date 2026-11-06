יו"ר עמך ישראל, עופר וינטר, מקבל אחריות לכישלון מפלגתו לעבור את אחוז החסימה וקורא לנפתלי בנט ולאביגדור ליברמן לפעול להקמת ממשלה עם הליכוד ובנימין נתניהו.

בפוסט שפרסם בעקבות תוצאות הבחירות הסופיות, הוא מודה בטעויות, דוחה את האשמת מצביעיו בהפלת הימין ומבהיר כי בכוונתו להמשיך בדרכו הפוליטית.

"לא הצלחנו לעבור את אחוז החסימה. טעינו, טעיתי אני, אני לא בורח מאחריות", כתב וינטר. "כמפקד בצה"ל למדתי שמנהיגות נבחנת קודם כל ברגעי כישלון. מתחקרים, לומדים, מתקנים וממשיכים קדימה. אני אחראי לתוצאה, ואני אחראי גם להמשך הדרך".

לצד קבלת האחריות, וינטר יוצא נגד הטענות המופנות כלפי בוחריו. לדבריו, רבים מהם לא מצאו בית במפלגות הקיימות, ומטרת ההתמודדות הייתה להרחיב את המחנה. "מי שמאשים את מצביעי עמך ישראל בהפלת הימין לצערי מסרב להבין את המציאות", כתב. "אני מאמין שאילו היינו נכנסים לכנסת, הסיכוי להקמת ממשלת ימין חזקה, רחבה ויציבה היה גדול יותר".

את קריאתו למנהיגי המפלגות הוא מפנה במפורש לבנט ולליברמן: "אני קורא לנפתלי בנט ולאביגדור ליברמן להסיר את החרמות על הליכוד ועל בנימין נתניהו ולפעול להקמת ממשלה ציונית רחבה ויציבה".

וינטר מדגיש כי קריאתו אינה מבטלת את ביקורתו על נתניהו. "גם לי יש ביקורת על נתניהו, ולא הסתרתי אותה. אבל מדינת ישראל חשובה יותר מכל אדם ומכל מחלוקת", כתב. לטענתו, "לא ייתכן שלימין יש רוב ברור בכנסת, אך החרמות והחשבונות האישיים מונעים הקמת ממשלה שתוכל להתמודד עם האתגרים העצומים שלפנינו".

לדבריו, עמך ישראל קמה בעקבות השבעה באוקטובר, מתוך רצון להציע דרך המשלבת הכרעה וביטחון, אחריות למשרתים ואחדות. הוא תיאר את מפלגתו כניסיון לתת מענה לסכסוך האישי שהשתלט, לדבריו, על הפוליטיקה הישראלית, ולהחזיר את הדיון לשאלות הביטחון, עתיד הילדים והאחריות המשותפת.

בהתייחסו לשירותו הצבאי, כתב כי במשימה משותפת אין משמעות להשתייכותו הפוליטית או הדתית של הלוחם שלצדך. "אני מאמין שאפשר להיות אנשי מלחמה מול אויבינו אך אנשי שלום בתוך עמנו. שאפשר לחלוק בלי לשנוא, להכריע בלי להשפיל ולהנהיג בלי לפלג".

וינטר ציין כי קרוב למאה אלף ישראלים נתנו אמון במפלגתו, וכי בתוך זמן קצר הוקמו יותר ממאה מטות. לתומכיו כתב: "הקול שלכם לא הלך לאיבוד. הוא מחייב אותנו להמשיך".

בהמשך הבהיר כי בכוונתו ללמוד מהטעויות ולהמשיך בבניית בית פוליטי למי שמאמינים בדרכו. "הדרך שלנו לא הסתיימה בליל הבחירות. היא רק התחילה", כתב. "כי בסוף, לא באנו לנצח אחד את השני. באנו לנצח יחד למען עם ישראל".