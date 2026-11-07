ההטרלה נמשכת: גל חדש של איומים על פצצות שהוטמנו במטוסים גרם לשיבושי התנועה האווירית ברחבי אירופה ביום שישי, ובמקביל גם שורת כלי תקשורת באירופה קיבלו הודעה כי הוטמנה בהם פצצה.

לפחות 18 טיסות הוסטו ממסלולן ביום שישי לאחר התראה כי הוטמנה בהן פצצה. מדובר בעיקר בטיסות לבולגריה, צ'כיה, צרפת, איטליה, הונגריה, קפריסין פורטוגל, בריטניה ועוד.

בדנמרק התקבלה התראה על פצצה שהוטמנה בשדה התעופה בקופנהגן, אך לאחר סריקות לא נמצא דבר. גם ספינת טיולים גדולה קיבלה התראה על פצצה. במקביל, החלו כלי תקשורת רבים באירופה לקבל התראות כי הוטמנה בהם פצצה.

אחת מהן היא רשת השידור הבריטית "סקיי", שהודיעה כי "ביצענו הערכת אבטחה ודיווחנו על העניין לרשויות הרלוונטיות". גם רשות השידור הציבורית הבולגרית 'נובה TV', רשות השידור הציבורית האירית RTE וכלי תקשורת נוספים באירלנד, קיבלו הודעת דואר אלקטרוני בה נמסר כי הוטמנה בהן פצצה 'שתתפוצץ בתוך 45 דקות'. על ההודעות היה חתום אדם בשם "מיכאיל אנדרופוב", וכותרת הדואר האלקטרוני הייתה "מסר למערב".

בהודעה שמסרה ממשלת אירלנד נמסר כי "איומים אלה מגיעים בעקבות השיבוש המתמשך לתעופה ברחבי אירופה הנגרם על ידי איומים דומים, ונראה כי מדובר בקמפיין שיבושים מתואם". באירופה ממשיכים לחקור מי עומד מאחורי האיומים, אך גורמים בכירים אירופים רבים מאשימים את רוסיה בניהול מערכה של 'פעולות היברידיות', שנועדו לשבש את החיים במדינות אירופה.