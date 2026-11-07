דני קושמרו התנצל בפני תושבי אופקים: "לא הייתה לי כוונה לפגוע באף אחד. הדרום הוא חלק ממני"

מגיש "אולפן שישי", דני קושמרו, התנצל בפני תושבי אופקים על דבריו במונולוג הפתיחה של התוכנית בשבוע שעבר, אז התייחס לכך שרוב תושבי שכונת מישור הגפן בעיר הדרומית, שבה נרצחו 33 בני אדם ב-7 באוקטובר, הצביעו לליכוד.

"מילה שלי לאחים שלי בדרום, במיוחד הגיבורים שהיו ב-7 באוקטובר באופקים בשכונת מישור הגפן ושילמו את המחיר היקר מכל. קורע לי את הלב שאנשים נפגעו ממני.

עזבו פוליטיקאים, תסתכלו לי בעיניים: לא הייתה לי כוונה לפגוע באף אחד. אין לי ולא הייתה לי שום ביקורת על הצבעה של אף אחד. הדרום הוא חלק ממני, הוא המשפחה שלי, הוא הלב שלי", אמר קושמרו.

אלמוג בוקר, שישב לצד קושמרו בפאנל, הוסיף: "אמרתי לתושבי אופקים 'אין לדני ולא הייתה שום כוונה רעה', אני יודע כמה הדרום זה הבית שלך ואתה משמיע את הקול שלו. אני יודע כמה כאב לך. לכל אחד יש את הבחירה שלו, זה מה שאתם בוחרים ואף אחד לא יערער את זה".