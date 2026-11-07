117 מילימטרים של גשם בתוך שעה ורבע בלבד: מערכת הגשמים שהגיעה היום (שבת) לשיאה הביאה לשבירת שיא גשם שעתי באזור השרון, להצפות במרכז הארץ ולשיטפונות בנחלי הדרום.

בקדימה-צורן, שם נמדדה כמות המשקעים החריגה, נקראו התושבים להישאר בבתיהם ולהימנע מיציאות שאינן הכרחיות.

לאחר לילה גשום, התגברה המערכת בשעות הבוקר והצהריים המוקדמות. לפי נתוני השירות המטאורולוגי, מוקד הגשם המשמעותי ביותר נרשם באזור השרון, אך כמויות גדולות של משקעים ירדו גם במישור החוף המרכזי והדרומי.

בקדימה-צורן ביקשו מהתושבים שלא לצאת מהבתים שלא לצורך ולהתרחק מהנחלים באזור, שבהם תועדו שיטפונות. גם באבן יהודה תועדו הצפות בעקבות הגשמים העזים.

במקביל, בדרום הארץ תועדו שיטפונות בנחלים בעקבות המערכת החורפית. עיקר הגשם במהלך היום התמקד במישור החוף המרכזי והדרומי, שם נמשך החשש מהצפות נוספות.

מלבד השיא החריג בקדימה, כמויות גשם משמעותיות נמדדו בשורה של יישובים ברחבי הארץ. באשדוד נמדדו עד השעה 14:00 לא פחות מ-87 מילימטרים של גשם, בקבוצת יבנה 68 מילימטרים ובשבי ציון 48 מילימטרים.

בתל אביב נמדדו 42 מילימטרים, בזכרון יעקב 37, בחיפה ובאשקלון 33 מילימטרים ובירושלים 30 מילימטרים.

אלא שבאזור אשדוד מזג האוויר הסוער מלווה גם בשיבושים משמעותיים באספקת החשמל. תקלה אזורית בתשתית החשמל הובילה להפסקות ממושכות, ובמושב ביצרון ובחלקים מהיישוב גן יבנה נותרו תושבים ללא חשמל במשך יותר מ-18 שעות. גם באשדוד עצמה דווח על ניתוקים נקודתיים.

לצד ההצפות והשיטפונות, הגשמים הביאו עמם גם מראות מיוחדים בטבע. בשמורת הטבע נחל חרמון-בניאס נצפו סלמנדרות כתומות שיצאו בעקבות מזג האוויר החורפי.

הסלמנדרות, המכונות גם "סלמנדרות אש", מזוהות בזכות צבעי האזהרה הבולטים שלהן. בעורפן נמצאות שתי בלוטות ארס המפרישות רעלן בשם סלמנדרין, והצבעים הבולטים משמשים כאזהרה מפניו.

לאחר שיא מערכת הגשמים בשבת, מחר (ראשון) צפוי גשם קל מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. ביום שני צפוי שינוי נוסף במזג האוויר, עם תנאים האופייניים לעונות המעבר ורוחות חזקות לאורך מישור החוף.

בינתיים, בעקבות השיטפונות שתועדו בנחלים, נותרת בעינה הקריאה לתושבים באזורים שנפגעו להתרחק מערוצי הנחלים ולהימנע מיציאות שאינן נחוצות.