האיחוד האירופי מאשים את טיקטוק בגרימת נזק נפשי "וכישלון בהגנה על בריאותם הנפשית של המשתמשים".

בהודעה שפרסמה הנציבות האירופית ביום שישי, מואשמים ראשי האפליקציה הסינית כי גרמו לסיכון לבריאותם הנפשית של המשתמשים, בכך שחשפו אותם לזרם בלתי פוסק של סרטונים שעלולים לגרום להחמרה של הפרעות אכילה, דיכאון, חרדה והפרעות נפשיות אחרות.

בהודעת הנציבות האירופית נמסר כי "חשיפה אינסופית וחוזרת על עצמה לתכנים על עצב, בידוד או דימוי גוף עלולה להשפיע לרעה על בריאותם הנפשית של המשתמשים. בכל פעם שמשתמש גולל או עושה לייק לסרטון בטיקטוק, האלגוריתם משרת עוד מאותו הדבר, ומוביל משתמשים ל'מחילות ארנבת' שמהן הם לא יכולים בקלות להימלט. הממצאים הראשוניים של היום מראים שוב שטיקטוק צריכה להגביר את מאמציה להגן על רווחתם של המשתמשים, כולל זו של קטינים".

באיחוד האירופי דורשים מטיקטוק לבצע מספר שינויים בפיד שלה, על מנת למנוע ממשתמשים להיחשף לתוכן מזיק, וכן לשנות את המודל העסקי שלה באירופה. במידה ולא תעשה כך, מסתכנת טיקטוק בקנס בשנה הבאה של עד 6 אחוזים מהמחזור השנתי העולמי שלה.

בתגובה, דחו ראשי טיקטוק את ההאשמות נגדם וטענו כי הם פועלים להגן על המשתמשים "הנציבות פרסמה סדרה של הצהרות שאינן מדויקות מיסודן, ומעוותות את ארכיטקטורת הפלטפורמה שלנו ואת מחויבותנו לבטיחות המשתמשים. יש לנו רקורד חזק של הגנה על הקהילה שלנו, תוך מתן שליטה ישירה ואינטואיטיבית למשתמשים על חוויית התוכן שלהם", נמסר מטיקטוק.