שישה בני אדם נהרגו ולפחות עשרה נוספים נפצעו היום (שבת) באירוע ירי במרכז העיר קרקוב שבפולין. על פי דיווחים בכלי התקשורת המקומיים, אדם פתח באש מתוך רכב חולף לעבר כמה מוקדים במרכז העיר, בהם כיכר השוק המרכזית.

שירותי ההצלה המקומיים דיווחו כי הירי בוצע לעבר כמה יעדים שונים במרכז קרקוב. בעקבות האירוע דווח על נפגעים במספר מוקדים. בתום מרדף משטרתי, החשוד בירי נתפס. משטרת פולין טוענת כי היורה השתמש בנשק צבאי ארוך והיה לבוש בסגנון צבאי.

בתחילה מסרו שירותי הכבאות לרשת הטלוויזיה הפולנית TVN24 כי שני בני אדם נהרגו וכי במקום יש פצועים נוספים. בהמשך עדכנה המשטרה המקומית את מניין ההרוגים לחמישה, והודיעה כי החשוד בירי נעצר.

על פי הדיווח, לפחות עשרה בני אדם נוספים נפצעו באירוע. בשלב זה לא נמסרו פרטים על זהותו של היורה, המניע למעשה או נסיבות הירי.

האירוע התרחש בין היתר באזור כיכר השוק, אחד המוקדים המרכזיים בעיר קרקוב. לפי המידע שנמסר עד כה, הירי לא הוגבל לנקודה אחת אלא בוצע לעבר כמה יעדים במרכז העיר.