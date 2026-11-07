עורך הדין הגזעני קרא "לסלק יהודים", ונידון למאסר. בית המשפט בריו דה ז'ניירו הרשיע ביום שישי את עורך הדין המקומי הריברטו דה מירנדה ג'ורדאו פילו ב"גזענות" וגזר עליו שנתיים מאסר.

ההרשעה הגיעה לאחר שבחודש מרץ הגישה הפדרציה היהודית של ריו דה ז'ניירו תלונה ללשכת עורכי הדין הברזילאית נגד עורך הדין, בגין התבטאויות אנטישמיות קודמות שלו.

בתגובה לתלונה, דרש ג'ורדאו פילו, במהלך כינוס של לשכת עורכי הדין בברזיל, מראשי הלשכה "לסלק את כל היהודים, ציוניים ולא ציוניים כאחד, מהנהגת לשכת עורכי הדין ומהוועדות של הלשכה". הוא גם דרש מראשי הלשכה לנקוט צעדים נגד פעולות ישראל ברצועת עזה, כן "לזהות ולגרש את חבר הלשכה ששלח לפדרציה הישראלית את ההקלטות שלו".

בנוסף, הוא גם קרא "לסגור את הפדרציה היהודית של ריו דה ז'ניירו". דבריו של ג'ורדאו פילו עוררו סערה בלשכת עורכי הדין הברזילאית ובקרב חברי הפדרציה היהודית, שהגישה נגדו תביעה בגין גזענות. השופט פאולו רוברטו סמפאיו ג'אנגוטה, מבית המשפט הפלילי של ריו דה ז'ניירו, קבע כי עורך הדין חרג מגבולות הביקורת הפוליטית בכך ש"ייחס מאפיינים משפילים ליהודים ותמך בהדרת חברי קבוצה זו מתפקודים מוסדיים".

הוא גזר שנתיים מאסר בפועל על עורך הדין הברזילאי, אך גזר הדין הומר לאחר מכן לשנתיים עבודות שירות למען הקהילה. עורך הדין, ג'ורדאו פילו, הודיע כי יערער על ההרשעה וגזר הדין.