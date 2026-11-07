האם מסתמן יריב פרו־ישראלי לג'יי די ואנס במרוץ לנשיאות ארצות הברית? ה"וושינגטון פוסט" דיווח כי מושל פלורידה, רון דה־סנטיס, בוחן אפשרות להתמודד על מועמדות המפלגה הרפובליקנית בבחירות לנשיאות ב־2028.

הדיווח מגיע על רקע התבטאויותיו של סגן הנשיא ואנס נגד הקשר ההדוק עם ישראל, אך דה־סנטיס עצמו מיהר להכחיש את הפרסום.

על פי הדיווח, המתבסס על שלושה מקורות המקורבים למושל ועודכנו בתוכניותיו, דה־סנטיס כבר יצר קשר עם יועץ פוליטי ארצי אחד לפחות, במסגרת בחינה ראשונית של האפשרות לפתוח בקמפיין נשיאותי. במקביל, אחד מיועציו הקרובים שלח השבוע הודעות לגיוס כספים, במהלך שאחד המקורות הגדיר כ"סימן לכוונתו להתמודד בבחירות".

הדיווח מתפרסם ימים ספורים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, שבהן הצליח דה־סנטיס לשמור על פלורידה בשליטת המפלגה הרפובליקנית, למרות ההישגים שרשמו הדמוקרטים במדינות אחרות. הישג זה עשוי לשמש אותו בניסיון לבסס מחדש את מעמדו בזירה הפוליטית הארצית.

עם זאת, המקורות הדגישו כי דה־סנטיס טרם קיבל החלטה סופית. לדבריהם, הוא עדיין בוחן את המפה הפוליטית ואת סיכוייו לזכות במועמדות הרפובליקנית, לפני שיכריע אם לצאת למרוץ נוסף לבית הלבן.

אם יחליט להתמודד, הוא עשוי למצוא את עצמו מול סגן הנשיא ג'יי די ואנס, ששמו מוזכר כאחד המועמדים האפשריים לרשת את דונלד טראמפ בתום כהונתו. גם מזכיר המדינה מרקו רוביו הוזכר כמי שעשוי להתמודד על מועמדות המפלגה בבחירות הבאות.

מבחינת ישראל, האפשרות לכניסתו של דה־סנטיס למרוץ מעוררת עניין מיוחד. מושל פלורידה נחשב לתומך נלהב של ישראל, ואף הגדיר את עצמו בעבר כ"המושל הכי פרו־ישראלי באמריקה". לאורך השנים הוא דחה את ההתייחסות ליהודה ושומרון כאל "שטח כבוש", ונקט צעדים נגד תנועת החרם על ישראל, BDS.

אלא שבעוד הדיווח ב"וושינגטון פוסט" מצביע על היערכות אפשרית לקמפיין נשיאותי, דה־סנטיס עצמו מציג תמונה הפוכה לחלוטין. בפוסט שפרסם ברשת X הכחיש המושל כי החל בהכנות להתמודדות, ותקף בחריפות את העיתון.

"הוושינגטון פוסט ממציא את כל הסיפור הזה יש מאין. לא פניתי לאיש בנוגע להתמודדות על תפקיד כלשהו", כתב דה־סנטיס. "זהו בסך הכול ניסיון עלוב נוסף להשיג קליקים, וכל זאת תוך שימוש במקורות אנונימיים, כמובן!"

בשלב זה, אם כן, האפשרות שדה־סנטיס יתמודד מול ואנס נותרת בגדר דיווח המבוסס על מקורות אנונימיים, שמוכחש באופן מפורש בידי המושל. השאלה אם מדובר בתחילתו של מרוץ חדש על הנהגת הרפובליקנים לקראת 2028 נותרת פתוחה.