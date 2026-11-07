הסוקר הוותיק מנו גבע, בעלי מכון "מדגם", הודיע כי החליט להשהות את שיתוף הפעולה עם חדשות 12 בתחום הסקרים הפוליטיים.

ההחלטה התקבלה בעקבות הפערים בין תוצאות מדגם הבחירות ששודר בערוץ בשעה 22:00 לבין תוצאות האמת בקלפיות. גבע חשף את הדברים בריאיון לתוכנית "אופירה אוחנה סרי" בקשת 12, והבהיר כי המכון אינו מפסיק את פעילותו בתחום הפוליטי.

"קיבלנו החלטה ב'מדגם' להשעות את שיתוף הפעולה עם חדשות 12 ונשלחה גם הודעה בכתב", אמר גבע. "אנחנו חושבים שצריכים לעשות פסק זמן".

הדברים נאמרו לאחר שגבע נשאל אם ישוב לעבוד עם הערוץ במערכת הבחירות הבאה. בתשובתו הסביר כי במכון מבקשים לבחון מחדש את המשך הפעילות המשותפת עם חדשות 12, על רקע תוצאות המדגם האחרון והדרישות הכרוכות בעבודה הטלוויזיונית.

"אנחנו צריכים לעשות את החשיבה שלנו כדי לראות מה נכון ל'מדגם' לעשות כרגע", אמר. הוא הדגיש כי ההחלטה נוגעת לשיתוף הפעולה עם חדשות 12, ולא להפסקת עבודתו של המכון או לפרישה מתחום הסקרים. "אנחנו ממשיכים לעבוד בכל התחומים, כולל בפוליטיקה", הבהיר גבע.