אברי גלעד מודיע שלא יפסיק לשדר: "הפרצוף עקום, אבל המציאות יותר עקומה"

מגיש הטלוויזיה אברי גלעד הודיע הערב (מוצאי שבת) כי יגיש הלילה כרגיל את תוכניתו בקשת 12 לצד יאיר שרקי, למרות השיתוק שהוא חווה בחצי מפניו.

בסרטון שצילם לקראת השידור התייחס גלעד למצבו בהומור והבהיר כי אין בכוונתו להיעדר מהמסך.

"שבוע טוב. אם לא היה לכם מה לחשוב בכלל במהלך השבת וחשבתם 'מעניין אם הבן אדם עם הפרצוף העקום הזה יחזור הערב כבר לשדר עם שרקי', התשובה היא - ברור שכן", אמר גלעד.

בהמשך הסביר כי מבחינתו, האירועים שעל סדר היום מחייבים אותו להמשיך בשידור למרות מצבו.

"הפרצוף עקום, אבל המציאות יותר עקומה, וצריך להתעסק בה כדי ליישר אותה", אמר.

גלעד סיים בהזמנה לצופים: "אז אנחנו נתראה הערב בערך ב-11 בתוכנית הרגילה, ועד אז אני מקווה שהכול יתיישר. תודה".