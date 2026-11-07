נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ביום שישי על שינוי משמעותי בצמרת הבית הלבן: סוזי וויילס, ראש הסגל שלו ואחת הדמויות המרכזיות בסביבתו הפוליטית, תסיים את תפקידה.

את מקומה יתפוס סטיבן מילר, מקורבו הוותיק של הנשיא, המשמש כיום כסגן ראש הסגל לענייני מדיניות. ההודעה פורסמה לאחר הפסד הרפובליקנים בבחירות האמצע, והיא מצטרפת לשורה של חילופי תפקידים בממשל בחודשים האחרונים.

בהודעה שפרסם ברשת Truth Social שיבח טראמפ את וויילס והודה לה על עבודתה. "היא עשתה עבודה יוצאת דופן. אני מודה לה", כתב הנשיא. וויילס, מצדה, הבהירה כי עזיבת התפקיד אינה משנה את נאמנותה אליו. "התפקיד שלי משתנה, אבל המחויבות שלי לנשיא - לעולם לא", מסרה.

וויילס נכנסה לתפקיד עם הקמת ממשלו השני של טראמפ ועשתה היסטוריה כאישה הראשונה שמונתה לראש סגל הבית הלבן. היא הגיעה לתפקיד לאחר קריירה של יותר מארבעה עשורים בפוליטיקה האמריקנית, שבמהלכה פעלה כאסטרטגית פוליטית וכלוביסטית. הקשר שלה עם טראמפ החל עוד במערכת הבחירות לנשיאות ב־2016, אך רק בשנים האחרונות הפכה לדמות מוכרת יותר בציבור האמריקני. לפני כחודשיים הודיעה כי החלימה מסרטן השד.

מי שיחליף אותה הוא אחד האנשים המלווים את טראמפ לאורך התקופה הארוכה ביותר. מילר, בן 41, השתלב בצוותו כבר בקמפיין הנשיאות הראשון, היה שותף לכתיבת נאומיו וכיהן כיועץ בכיר במהלך כהונתו הראשונה. עם חזרתו של טראמפ לבית הלבן מונה לסגן ראש הסגל וליועץ לביטחון המולדת, תפקידים שבמסגרתם היה מעורב בגיבוש מדיניות הממשל. לפי ההודעה, הוא ייכנס לתפקידו החדש ביום שני הקרוב.

קידומו של מילר מעניק לו סמכויות החורגות מתחום המדיניות שבו עסק עד כה. ראש סגל הבית הלבן מופקד על ניהול עבודת לשכת הנשיא, על תיאום פעילותם של אנשי הצוות ועל סדר יומו של הנשיא. הוא ממלא גם תפקיד מרכזי בקביעת הגורמים שיוכלו להיפגש עם הנשיא ולהציג בפניו את עמדותיהם. כעת יועברו תחומי האחריות הללו לידי מילר, שכבר נחשב לאחד האנשים המשפיעים בסביבתו הקרובה של טראמפ.

מילר מזוהה בעיקר עם מדיניות ההגירה המחמירה של הנשיא. לאורך השנים היה שותף לקידום צעדים להגבלת ההגירה לארצות הברית, ובהם גירוש מהגרים, הפרדת משפחות וניסיונות לשנות את התנאים לקבלת אזרחות אמריקנית, לרבות אזרחות הניתנת מכוח לידה במדינה. חלק מהצעדים הללו עוררו מחלוקת ציבורית ומשפטית נרחבת, והפכו אותו לאחת הדמויות השנויות ביותר במחלוקת בממשל.

הרקע המשפחתי של מילר משך אף הוא תשומת לב. הוא נולד למשפחה יהודית ליברלית בסנטה מוניקה שבקליפורניה, וצאצאיהם של בני משפחתו שהיגרו לארצות הברית לאחר שנמלטו מפוגרומים באירופה. מבקריו הצביעו על ההיסטוריה המשפחתית הזאת לנוכח עמדותיו הנוקשות כלפי מהגרים. בעבר נמתחה עליו ביקורת גם בעקבות פרסום התכתבויות שבהן קידם חומרים המזוהים עם לאומנות לבנה, וארגונים יהודיים קראו בעקבות הפרסום להדיחו מתפקידו.

ביחס לישראל, מילר נמנה עם הגורמים התומכים בה בסביבתו של טראמפ. הוא הביע תמיכה בתקיפות האמריקניות־ישראליות נגד איראן והיה מעורב במדיניות הממשל כלפי פעילים פרו־פלסטינים באוניברסיטאות בארצות הברית. במסגרת זו קודמו גם ניסיונות לגרש סטודנטים זרים שהשתתפו במחאות נגד ישראל.

התגובות למינוי לא איחרו להגיע. האקים ג'פריס, מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים, פרסם ברשת X מתקפה חריפה נגד מילר, כינה אותו "שונא־זרים מסוכן וקיצוני" ודרש לפטרו. ג'פריס תקף את המשך נוכחותו בממשל עוד לפני ההודעה על קידומו, וכעת יהיה מילר אחראי גם על ניהול המנגנון הקרוב ביותר לנשיא.

עזיבתה של וויילס מושכת תשומת לב גם בשל רצף השינויים בהרכב הממשל השני של טראמפ. בחודשים האחרונים סיימו את תפקידיהן כמה נשים שמילאו משרות בכירות, חלקן בעקבות מחלוקות ושערוריות וחלקן מסיבות אישיות.

בין הפורשות והמודחות נמצאות התובעת הכללית פאם בונדי, שעזבה על רקע פרשת מסמכי אפשטיין, והשרה לביטחון המולדת קריסטי נואם, שהודחה בעקבות שורת שערוריות. שרת העבודה לורי צ'אבס־דרמר פרשה בצל חשדות להתנהלות פסולה, ואילו ראש המודיעין הלאומי טולסי גבארד התפטרה על רקע מחלת בעלה ולאחר חילוקי דעות עם טראמפ. ארבעת תפקידי הקבינט שהתפנו אוישו בידי גברים בתוך שלושה חודשים.

שינויים נוספים נרשמו גם בתפקידים אחרים בממשל. קימברלי גילפויל, שגרירת ארצות הברית ביוון ובת זוגו לשעבר של דונלד טראמפ ג'וניור, נאלצה לעזוב את תפקידה. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט פרשה באוגוסט מסיבות משפחתיות, ומחליפתה קייטי זכריה פוטרה לאחר חמישה ימים בלבד. ביום חמישי הודיעה גם הארמיט דילון, שעמדה בראש חטיבת זכויות האזרח במשרד המשפטים, על התפטרותה.

רצף העזיבות עורר ביקורת מצד מחוקקות דמוקרטיות, שטענו כי טראמפ נוהג בחומרה כלפי נשים בממשלו, בעוד גברים שהיו מעורבים בשערוריות ממשיכים לכהן. עם הודעת הנשיא על סיום כהונתה של וויילס, מצטרפת גם המשרה הבכירה בלשכתו לרשימת התפקידים שעברו מאישה לגבר.

מילר צפוי להתחיל לכהן כראש סגל הבית הלבן ביום שני. וויילס לא הודיעה מה יהיה תפקידה הבא, אך בתגובתה להחלטת טראמפ הדגישה כי מחויבותה לנשיא תימשך גם לאחר סיום כהונתה.