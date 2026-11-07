מערך האבטחה סביב סגן השר אלמוג כהן ובסביבת מגוריו תוגבר היום באופן משמעותי, בעקבות איומים קונקרטיים שהופנו כלפיו וכלפי בני משפחתו. בין היתר, קיבל כהן הודעות שכללו איומים מפורשים ברצח אשתו ושתי בנותיו הקטנות.

למרות חומרת האיומים, סגן השר סירב לקבל אבטחה אישית. בעקבות החלטתו, מאמצי האבטחה מתמקדים כעת בהגנה על אשתו ובנותיו, לצד תגבור מערך האבטחה באזור מגוריו.

כהן התייחס לאיומים ולהחלטתו לוותר על אבטחה אישית, והביע אמון בגורמי הביטחון האחראים להגנה על משפחתו.

"אני סומך על משטרת ישראל ושב"כ שיגנו על חיי משפחתי", מסר סגן השר. "סירבתי לאבטחה אישית ואמשיך לבצע את שליחותי למען אזרחי ישראל ללא חשש".