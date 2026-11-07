תיעוד התקרית מתוך הרשת

שידור חי שנועד לקדם מבצעי מכירות בחנות בגדים בברזיל הסתיים בבהלה גדולה, לאחר שרכב שטח התנגש בעוצמה בחזית החנות ופרץ לתוכה, לעיני הצופים שעקבו אחר השידור ברשתות החברתיות.

התאונה התרחשה ביום חמישי אחר הצהריים בעיר מנאוס שבמדינת אמזונס בברזיל. בעלת חנות הבגדים Guta Store, דייליין אוגוסטה, ועובדת נוספת הציגו פריטי לבוש והנחות במסגרת מבצעי הבלאק פריידיי, כאשר רכב מסוג ג'יפ רנגייד סטה ממסלולו, ניפץ את חזית הזכוכית של החנות וחדר לתוך המבנה.

רגע ההתנגשות נקלט במצלמה ששימשה לשידור החי. בתיעוד נראות הנשים מציגות את הבגדים לצופים, לפני שהרכב מתפרץ לפתע אל תוך החנות וקוטע את השידור.

כתוצאה מהפגיעה נגרם נזק משמעותי לחזית החנות. אחת העובדות סבלה משפשופים בכתף וקיבלה טיפול רפואי. גם בעלת העסק נפגעה ופונתה לבדיקה בבית החולים. בהמשך עדכנה כי היא סובלת מכאבים בגופה, אך מצבה טוב.

על פי הדיווחים בברזיל, הנהגת סיפרה לשוטרים שהוזעקו למקום כי נרדמה בזמן הנהיגה, איבדה שליטה על הרכב והתנגשה בחנות. המשטרה בודקת את נסיבות התאונה, וצוותי זיהוי פלילי הגיעו למקום כדי לתעד את הנזק ולאסוף ממצאים.

לאחר האירוע פרסמה בעלת החנות הודעה ברשתות החברתיות כדי להרגיע את הלקוחות והעוקבים. "כולנו בסדר. אנחנו עדיין בהלם וצריכות לעבור את כל הבדיקות וההליכים כדי שהכול ייפתר", כתבה.