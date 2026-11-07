בשעת כתיבת שורות אלה - יום לפני שנשיא המדינה יטיל על גדי איזנקוט את התפקיד לנסות ולהרכיב ממשלה חדשה - עומדות על הפרק 2-3 אפשרויות. המדוברות שביניהן הן:

ממשלת מיעוט בתמיכת הסיעות הערביות, אולי עם התנגדות של אביגדור ליברמן וסיעתו, ואולי גם של חלק מאנשיו של נפתלי בנט. המשמעות: לא מעט מחברי הכנסת של ה"גוש" (ראה להלן) יצטרכו לבלוע צפרדעים ולחזור בהם מדיבוריהם גבוהה גבוהה לפני הבחירות.

ממשלה עם הסיעות החרדיות, לאחר שאביגדור ליברמן התקפל ולא יטיל וטו על שיתוף הסיעות החרדיות. שוב: התנכרות להכרזות קודמות ובליעת צפרדעים על-ידי סיעות אחדות.

למעשה, כל ממשלה שאיננה ממשלת חירום/אחדות תהיה צרה, קצרת ימים ומנוגדת לדעת רבים. מכאן עולה השאלה: מדוע לא לבחור באפשרות שלישית, להקים לאלתר ממשלת חירום אמתית שהיא צו השעה, לנוכח המלחמה הממשמשת ובאה מול אירן והמצב המחמיר ביהודה ובשומרון?

ממשלה כזאת מחייבת התחייבות אמתית של ראש הממשלה נתניהו לפרוש בתום שנתיים לכהונתה, בין אם לביתו ובין אם לבית הנשיא. ממשלה כזאת מחייבת נכונות של גדי איזנקוט לשרת שנתיים כשר הביטחון, ורק אז - כשהוא כבר בעל ניסיון מיניסטריאלי, שאין לו היום - להיכנס ללשכת ראש הממשלה. ממשלה כזאת מחייבת השתתפות של נפתלי בנט ויאיר לפיד בתפקידים של שר האוצר ושר החוץ.

בשעת כתיבת שורות אלה אפשרות שלישית זו נראית אולי בוסרית, אבל יש לה יתרונות שאין לשתי האפשרויות הקודמות שהועלו לעיל, ומהווה חשיבה מתבקשת מחוץ לקופסא:

היא מאפשרת את הקמתה של ממשלת הציונים המשרתים.

היא מאפשרת הקמת ממשלה לאלתר, לנוכח שעת החירום, אולי במפגש משולש בבית הנשיא.

היא חוסכת את הצורך של רבים לבלוע צפרדעים כפי שנכתב לעיל. היא אינה נסמכת על גורמים אנטי-ציוניים, בין אם הם חרדים ובין אם הם ערבים.

היא אפשרית מבחינה מתמטית: נשענת על יותר מ- 61 ח"כים.

היא יוצקת תוכן ומשמעות לשם היומרני "גוש השינוי" שמהותו האמתית עד כה היתה "הגוש הרל"ביסטי", ומצעו - רק לא ביבי. השם היומרני הומצא כנראה על-ידי אחד מה- יחצ"נים המקיפים את איזנקוט ודוחפים אותו לטיפוס על עצים גבוהים ולקבלת החלטות מזיקות, לו ולנו. השם היומרני אומץ על-ידי התקשורת המגויסת (ובעיקר ערוץ 12, אחיו התאום של ערוץ 14) ושווק על-ידה.

היא מעמידה איש מקצוע בכיר בתפקיד שר הביטחון.

היא אפילו מאפשרת את המשך משפטו ההזוי של ראש הממשלה. יש לקוות שהנשיא יסייע להפסקתו.

היא מאפשרת הקמת ועדת החקירה לנסיבות שהביאו לטבח שמחת תורה ("7 באוקטובר") ובלבד שתושמט המילה "ממלכתית". ממילא מילה זו אינה מופיעה בחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1969, וההתעקשות עליה היא מכשול בפני הקמת הוועדה.

היא יציבה ומונעת בחירות נוספות בעתיד הקרוב.

מטבע הדברים לאפשרות שלישית זו יש גם חסרונות: היא מחייבת את שני הראשים לוויתורים אישיים, ואפילו כואבים מבחינתם: