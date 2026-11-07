רבבות מתפללים ומבקרים מכל רחבי הארץ הגיעו במהלך סוף השבוע לקריית ארבע ולחברון לציון שבת פרשת חיי שרה, שבה נקראת בתורה פרשת רכישת מערת המכפלה בידי אברהם אבינו.

למרות הגשמים הרבים שירדו באזור, הגיעו משפחות, בני נוער ואורחים מחו"ל לתפילות במערת המכפלה ולאירועים שהתקיימו ברחבי הקריה.

זרם המבקרים החל כבר ביום שישי בבוקר ונמשך לקראת כניסת השבת. האורחים התארחו בבתי משפחות בקריית ארבע ובחברון, באוהלי אירוח שהוקמו לקראת האירוע ובקרוואנים שהגיעו למקום. רחבות התפילה סביב מערת המכפלה התמלאו במתפללים, ובשטחים פתוחים ברחבי הקריה הוקמו מתחמי לינה עבור המבקרים.

תושבים רבים פתחו את בתיהם לאירוח משפחות וקבוצות שהגיעו לשבת. בחלק מהבתים התארחו עשרות אורחים, ובמקביל התמלאו מדשאות הקריה באוהלים. גם מתחם חניה גדול הוקצה לקרוואנים של משפחות שבחרו לשהות באזור לאורך השבת.

ההיערכות לקליטת המבקרים כללה מערך לוגיסטי משותף של מועצת קריית ארבע חברון, מנהלת מערת המכפלה, המשרד לשירותי דת, המועצה הדתית קריית ארבע חברון וחב"ד חברון. הגופים פעלו להסדרת מתחמי האירוח, הלינה והסעודות, לצד ההכנות לתפילות ולאירועים השונים.

הגשמים שירדו במהלך השבת הציבו אתגר נוסף בפני המארגנים, שנדרשו להתמודד עם תנאי מזג האוויר לצד מספר המבקרים הגדול. המועצה המקומית המשיכה בהפעלת מערך האירוח והפעילות שתוכנן לסוף השבוע, בשיתוף הגורמים השונים.

ראש מועצת קריית ארבע חברון, ישראל ברמסון, התייחס בסיום השבת להיקף ההשתתפות ולהתמודדות עם תנאי מזג האוויר. "למרות הגשמים והעומסים, קריית ארבע חברון הוכיחה שוב את עוצמתה", אמר.

ברמסון מכיר את מערך האירוח של שבת חיי שרה גם מתפקידיו הקודמים. במשך שנים, עוד לפני שנבחר לראשות המועצה, היה מעורב בארגון סעודות השבת, הקידוש ההמוני והקמת אוהלי האירוח. בהמשך, במסגרת תפקידו כמנכ"ל מוסדות מערת המכפלה, השתתף בהכנות לאירוע השנתי.

לצד התפילות והאירוח התקיימו ברחבי הקריה אירועים ופעילויות עבור המבקרים, ובהם יריד עסקים, שיחות, הרצאות, פאנלים, סדנאות ושיעורים. צוותי המועצה והמרכז הקהילתי פעלו במהלך השבת לקיום הפעילויות ולקבלת האורחים.

ברמסון התייחס גם למעמדה של קריית ארבע חברון ולחשיבותה של שבת חיי שרה עבור היישוב. "השבת הזו מוכיחה שעיר האבות היא בירת יהודה והמרחב כולו, בית מורשת ותיירות לעם היהודי", אמר.

ראש המועצה הודה לגופים שהשתתפו בהיערכות ובניהול האירוע, ובהם צה"ל וחטיבת יהודה, מג"ב מערת המכפלה, משטרת ישראל, כבאות והצלה, מד"א והמתנדבים. הוא ציין את שיתוף הפעולה בין גורמי הביטחון וההצלה לבין המועצה המקומית, וכן את עבודתם של צוותי המועצה והמרכז הקהילתי לאורך השבת.

"תודה לצוותי המועצה והמרכז הקהילתי שעבדו לאורך כל השבת לטובת אירועים, יריד עסקים ענק, שיחות, הרצאות, פאנלים, סדנאות ושיעורים, בכדי שכל אורח ירגיש בבית", מסר ברמסון.