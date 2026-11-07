ברית המחרטטים: איך נראה הזיגזג הגדול של היום שאחרי תוצאות האמת

בסיקור מיוחד ב-i24NEWS תקף הכתב אושי דרמן את ההתקרבות של גוש השינוי למפלגות החרדיות לאחר התבררות תוצאות הבחירות.

דרמן חזר לארכיון והציג את ההצהרות נגד החרדים, ההתחייבויות לגיוס לכולם והמסרים על שוויון בנטל, אל מול החיזור הפוליטי אחר החרדים עם סיום מערכת הבחירות.

במרכז הכתבה עומדת הביקורת על הפער בין הקמפיין שניהלו אנשי הגוש לבין התנהלותם לאחר הבחירות. ב-i24NEWS מדגישים כי מי שהציבו את סוגיית גיוס החרדים כאחד הנושאים המרכזיים במערכת הבחירות, מיהרו לשנות את היחס למפלגות החרדיות ברגע שהתבררו תוצאות האמת.

הכתבה מציגה את השינוי כמופע של צביעות פוליטית: הקמפיין החריף נגד החרדים, שהתבסס על סוגיית הגיוס והשוויון בנטל, פינה את מקומו לחיזור אחריהם. ברית המשרתים, שהוצגה כדגל מרכזי של הגוש, הפכה בביקורת שמציג דרמן לברית המחרטטים, ומי שהוצגו לאורך הקמפיין כמשתמטים זוכים כעת ליחס של אחים אהובים.

דרמן מציף באמצעות קטעי הארכיון את השאלות שעולות מהמהפך: האם הגיוס המלא כבר אינו קריטי? האם השוויון בנטל חדל להיות תנאי הכרחי? ומה קרה לטענות על הצורך הדחוף של צה"ל באלפי לוחמים נוספים ועל החובה לשאת יחד באלונקה?

הפער בין ההצהרות שלפני הבחירות לבין ההתקרבות הפוליטית שלאחריהן עומד בבסיס הסיקור. באמצעות החזרה לאמירות ולהבטחות, מבקש דרמן להראות כיצד אחד הקמפיינים הבולטים של גוש השינוי איבד את מקומו כאשר השתנה הצורך הפוליטי.

השאלה שנותרת במוקד הכתבה היא כיצד סוגיה שהוצגה לאורך מערכת הבחירות כעקרונית ודחופה, אינה מונעת כעת את החיזור אחר אותן מפלגות חרדיות שניצבו במוקד הביקורת.