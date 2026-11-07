אילה חסון בדמעות: אותי לא ישתיקו גלי ישראל

עימות חריף בתאגיד השידור הישראלי: הנהלת כאן פרסמה הודעת גינוי נגד העיתונאית איילה חסון, בעקבות התבטאויותיה בימים האחרונים כלפי התאגיד ומנהליו, וטענות שהשמיעה בנוגע לאי־סדרים בבחירות.

בהודעה דוחה התאגיד את טענותיה של חסון על התנהלות מנהליו, מבהיר כי לא הוכתב לה נוסח תגובה ומעניק גיבוי מלא לסמנכ"ל חטיבת החדשות, ליאור לנדנברג.

"תאגיד השידור הישראלי מגנה בתוקף את התבטאויותיה החמורות של איילה חסון אתמול ובימים האחרונים כלפי התאגיד ומנהליו", נמסר בהודעה שפרסם כאן, ובה נטען כי חסון השמיעה "האשמות חסרות בסיס בדבר 'ליבוי המתקפה' נגדה" והשתמשה בכינויים פוגעניים.

בתאגיד קשרו בין ההתבטאויות לבין איומים שהופנו בסוף השבוע כלפי לנדנברג. "הדברים חמורים במיוחד על רקע איומים ודברי הסתה קשים שהופנו בסוף השבוע כלפי סמנכ"ל חטיבת החדשות, ליאור לנדנברג, שהנייר אינו סובל", נמסר.

אחת המחלוקות בין הצדדים נוגעת לאופן שבו גובשה תגובתה של חסון. בתאגיד דחו את טענתה שלפיה גורמים בהנהלה ביקשו להכתיב לה את נוסח הדברים. לטענת כאן, בין הצדדים התקיימה התכתבות שכללה החלפת טיוטות, אך חסון היא שהחליטה לבסוף שלא להגיע לשידור.

"בניגוד לטענותיה של הגב' חסון, איש לא 'הכתיב' לה את נוסח תגובתה", נמסר מטעם התאגיד. "בין הצדדים הוחלפו טיוטות בכתב, עד שחסון הודיעה מיוזמתה, ברשתות החברתיות, כי לא תופיע לשידור".

לצד המחלוקת על ההתנהלות הפנימית, התאגיד התייחס גם לתוכן הדברים שהשמיעה חסון בנוגע לבחירות בישראל. בהודעה נטען כי חסון הציגה חשדות לאי־סדרים בקלפיות באופן מכליל ביחס למגזר הערבי, וכן השמיעה אמירות פוגעניות כלפי נשים בחברה הבדואית.

"הצגת חשדות לאי־סדרים בקלפיות, כאילו התרחשו בכל הקלפיות במגזר הערבי, לצד אמירות מכלילות ופוגעניות כלפי נשים בחברה הבדואית, חורגת מגבולות השיח העיתונאי הלגיטימי ומאמות המידה המחייבות עיתונות אחראית בכלל, ואת תאגיד השידור הציבורי בפרט", נכתב בהודעת כאן.

בתאגיד הוסיפו כי לשיטתם, אמירות מסוג זה אינן פוגעות רק בציבורים שאליהם הן מתייחסות, אלא עלולות לפגוע גם באמון הציבור במערכת הבחירות. "אמירות מסוג זה לא רק פוגעות בציבורים שלמים, אלא עלולות לערער את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי, באמינותו ובתוצאות הבחירות בישראל", נמסר.

בהודעה הדגישה הנהלת כאן כי התאגיד מחויב למתן ביטוי למגוון דעות ולהגנה על עצמאותם המקצועית של עיתונאיו, אך טענה כי חופש הביטוי אינו מצדיק אמירות מכלילות או הטלת דופי בלתי מבוססת בהליך הבחירות.

"התאגיד נותן במה למגוון רחב של דעות והשקפות מכל קצות הקשת הפוליטית, מחויב לחופש העיתונות ולעצמאותם המקצועית של עיתונאיו ומעניק גיבוי מלא לעובדיו ומנהליו", נכתב. לצד זאת הבהירו בכאן כי התאגיד "לא ישלים עם אמירות מכלילות ופוגעניות, או עם הטלת דופי באופן בלתי מבוסס בטוהר הבחירות בישראל".

בסיום ההודעה התייחס התאגיד פעם נוספת לסמנכ"ל חטיבת החדשות, שעמד במוקד חלק מהעימות עם חסון, והבהיר כי הנהלת כאן עומדת מאחוריו: "תאגיד השידור הישראלי מעניק גיבוי מלא ובלתי מסויג לליאור לנדנברג ועומד מאחורי החלטותיו המקצועיות".

הסערה פרצה בעקבות דברים שאמרה חסון בריאיון לרדיו גלי ישראל, במסגרת דיון על גוש השינוי. במהלך השיחה התייחסה לנשים הבדואיות בנגב ואמרה: "נשים בדואיות בנגב עם רעלות, שלבעל שלהן יש עוד כמה נשים כמוהן, והן לרוב נשים מוכות...הנשים האלה בדרך כלל פלסטיניות מחורה, חברון ועזה, אחות של איסמאעיל הנייה. הן גוש השינוי שלנו? זה גוש השינוי?".

איילה חסון דחתה את גרסת התאגיד וטענה כי התכתובות עם מנהל החדשות ליאור לנדנברג סותרות את הכחשתו. לדבריה, אף שכבר התנצלה יותר מפעם אחת, לנדנברג דרש ממנה להקריא בשידור נוסח התנצלות שלטענתה סילף את דבריה, והתנה בכך את הופעתה.

תיעוד ההתכתבויות צילום מסך

חסון ציטטה מהודעתו של לנדנברג: "ככל שאין בכוונתך לקרוא התנצלות זאת, אני מבקש שתודיעי לי בהקדם שאוכל להערך לחלופה שידורית". היא הדגישה את המילים "התנצלות זאת" ואמרה כי לאחר שפנתה לייעוץ המשפטי של התאגיד, העבירה נוסח משלה שכלל הבהרה והתנצלות. לדבריה, לנדנברג דחה את הנוסח ושב לעמוד על הקראת הטקסט שהעביר לה.

חסון טענה כי הדרישה להקריא נוסח שלא כתבה מעוררת שאלות על חופש העיתונות ועל עצמאות העיתונאים בתאגיד, והאשימה את הנהלתו ב"אכיפה בררנית" וב"מוסר כפול". היא גם דחתה את הצגת הביקורת הציבורית על התאגיד כ"הסתה", וטענה כי התאגיד עצמו "מלבה את ההסתה הפרועה המופנית נגדי".