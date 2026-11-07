יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, מצהיר כי הוא מוכן לשיתוף פעולה פוליטי עם הציבור החרדי במסגרת המאמץ להחליף את ממשלת נתניהו, אך מבהיר כי שותפות כזו תחייב הסכמות בנושאי גיוס לצה"ל, השתלבות בתעסוקה וצביון השבת במרחב הציבורי. לדבריו, המפלגות החרדיות לא יוכלו לצפות לשותפות ממשלתית ללא נכונות לשינויים בתחומים הללו.

"בניגוד לנתניהו, אנחנו לא נלך עד בני ברק או מאה שערים. מי שרוצה שותפות איתנו יצטרך לפגוש אותנו ברמת גן", אמר גולן, כשהוא מבהיר כי נכונותו לשיתוף פעולה אינה כוללת ויתור על עמדות מפלגתו בסוגיות הנוגעות ליחסי דת ומדינה ולחלוקת הנטל.

דבריו של יו"ר הדמוקרטים נאמרים במסגרת קריאתו להקמת ממשלה חלופית. "את ממשלת נתניהו חייבים להחליף, ולהקים ממשלת הצלה ושינוי שתבטיח את ישראל הדמוקרטית, את ביטחונה ואת עתידה", אמר. "אנחנו מחויבים לעשות כל מאמץ כדי שזה יקרה".

גולן הדגיש כי אינו מבקש לפגוע בציבור החרדי או להעניש אותו, אלא להגיע להסכמות שיבטאו אחריות משותפת. "אנחנו לא מחפשים להעניש את החרדים. אנחנו רוצים שותפות עם הציבור החרדי, אבל שותפות אמיתית מחייבת אחריות הדדית", אמר.

אחד התנאים המרכזיים שהציג גולן הוא הרחבת גיוס החרדים לצה"ל. לצד זאת, הוא דורש צעדים להגברת השתלבותם בשוק העבודה ולשיפור הכלים שמערכת החינוך מעניקה לילדים לקראת השתלבותם בתעסוקה. לדבריו, השינויים הללו נחוצים כדי להתמודד עם חלוקת הנטל הכלכלי והביטחוני בין חלקי החברה.

"צריך לגייס חרדים. וצריך להרחיב את ההשתלבות בתעסוקה ולהבטיח שכל ילד בישראל יקבל את הכלים להתפרנס בכבוד", אמר גולן. "מעמד הביניים לא יכול להמשיך לשאת לבדו בנטל הכלכלי והביטחוני".

לצד הדרישות הנוגעות לגיוס ולתעסוקה, גולן הציב תנאי נוסף לשותפות אפשרית עם הציבור החרדי: הכרה באורח החיים החילוני ומתן אפשרות לקיים פעילות פנאי ותחבורה ציבורית בשבת ברשויות המקומיות המעוניינות בכך.

"ובדיוק כפי שאנחנו מכבדים את אורח החיים החרדי, אנחנו מצפים שיכבדו גם את שלנו", אמר. "ברשויות שלנו צריך להיות אפשר ללכת לבלות בשבת, לשתות קפה, ורחמנא ליצלן, גם להגיע לשם בתחבורה ציבורית".

גולן הבהיר כי הנכונות לשיתוף פעולה נובעת מרצונו להקים ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו, אך אינה מבטלת את הדרישות שהוא מציג לשותפים אפשריים. הוא לא פירט בהצהרתו מתווה מוסכם עם המפלגות החרדיות או הסכמות שכבר הושגו עמן.

"אנחנו מושיטים יד מתוך רצון אמיתי להקים ממשלת שינוי", סיכם יו"ר הדמוקרטים. "בשום אופן לא נותנים צ'ק פתוח. מי שרוצה לעבוד איתנו יצטרך להיות מוכן לשינויים".