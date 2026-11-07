תוצאות הבחירות האחרונות אינן מסבות לנו שמחה, ואיש בגוש הימין והחרדים אינו יכול לצאת מהן בתחושת ניצחון מובהקת.

בקרב כלל המפלגות שוררת תחושה חמוצה של החמצה; אף אחת מהן לא הגיעה להישגים להם ציפתה, איבדנו מנדטים יקרים, והחשש מפני ממשלת מיעוט הנשענת על המפלגות הערביות מוסיף לארוב בפתח. למרבה המזל, בסופו של דבר לא נגרם נזק בלתי הפיך וגוש השינוי לא הצליח להשיג רוב, אך התוצאות הללו הן תמרור אזהרה בוהק לכולנו.

ברצוני לעשות "זום-אין" אל תוך המפלגות המייצגות את הציבור הסרוג - עוצמה יהודית, הציונות הדתית ונעם. בכל פורום שבו ניתנה לי הבמה להשמיע את קולי, שבתי והדגשתי: כוחנו באחדותנו. האמנתי, ואני עדיין מאמין, כי ריצה משותפת של שלוש המפלגות הללו הייתה יכולה להניב הישג כביר ולהעמיד כוח פוליטי של כעשרים מנדטים.

הטענות שנשמעו ערב הבחירות, לפיהן הפיצול דווקא ימקסם את המנדטים וימשוך קהלים מגוונים, התבררו כמשענת קנה רצוץ. בעוד שאנו התפצלנו ונחלשנו, נדמה כי המפלגות הערביות למדו את השיעור שאנו שכחנו: הן השכילו להתאחד והגיעו למספר מנדטים דמיוני. למרבה הצער, אנו למדנו מהן את הדבר הלא נכון - את הפירוד - והן למדו מאיתנו את סוד האחדות.

המחיר הכבד של העימות הפנימי

קמפיין הבחירות של הציונות הדתית מצא את עצמו עסוק יתר על המידה בהתמודדות מול מפלגת נעם. אנרגיה עצומה וזמן יקר, שהיו צריכים להיות מופנים כלפי חוץ - אל כלל חלקי העם, תוך הצגת ההישגים הכבירים של המגזר בתחומי הביטחון, ההתיישבות והכלכלה - בוזבזו על מלחמות פנימיות מתישות.

ההשלכות של הפיצול הפוליטי חלחלו עמוק אל תוך עולם התורה והחברה. בתי המדרש התפלגו, ורבנים נקלעו לוויכוחים פומביים שגררו שיגור מכתבי תמיכה ואי-תמיכה סותרים. חזינו במחזה כואב שבו שני כנסים נערכו יום אחר יום בבנייני האומה, בהשתתפות אותם חובשי ספסלים של בית המדרש המונקים מאותה תורה גואלת, רק כדי לשמוע מסרים דומים אך מפוצלים, עם דגשים שונים.

בכל בית דתי-לאומי התלהטו ויכוחים סביב שולחן השבת בשאלה למי להצביע ומהו בדיוק השוני האידיאולוגי שאינו מאפשר הליכה משותפת. בסתר ליבו, הציבור הרחב פשוט לא הבין על מה ולמה התפרדה החבילה.

הפסד רוחני ואלקטורלי

הפיצול הזה החליש את כולנו והותיר את המפלגות עם הישגים נמוכים משמעותית מכפי פועלן האדיר:

מפלגת נעם: בה תמכתי בכל ליבי, הגיעה לכעשרת אלפים קולות. קולות יקרים אלו, אילו היו משתלבים ברשימה מאוחדת, היו שווים את המנדט השביעי של הציונות הדתית ומצילים כוח אלקטורלי ימני חשוב.

הציונות הדתית ועוצמה יהודית: שתי המפלגות הגיעו לתוצאות חד-ספרתיות שאינן משקפות את הפוטנציאל האמיתי שלהן, ובוודאי לא את הציפיות הגבוהות שעמן פתחו את המערכה.

כשראיתי את האש בעיניהם של פעילי נעם, חשבתי בצער איזה מכפיל כוח אדיר הפסיד הציבור שלנו. מי שחוקר את השטח או חושב שנעם לישראל תיעלם פשוט טועה בגדול. מדובר בתנועה שורשית עם עמוד שדרה אידיאולוגי יציב.

הפיצול הזה היה מיותר לחלוטין. הציפייה או המחשבה שאפשר לכפות על קבוצה מסוימת - שיש לה רב מובהק, בית מדרש שורשי ומסירות נפש על אידיאלים - "לסגור את הבסטה" ולהיעלם, אינה אתית ואינה מציאותית. כפייה בעניינים רוחניים וציבוריים נידונה לכישלון, בדיוק כפי שהיא נכשלת בתחומים אחרים.

קריאה לתיקון: אנשים אחים אנחנו

היה כואב לשמוע במהלך הקמפיין ביזויים, חרפות ואמירות פוגעניות משני הצדדים. לרגעים ארוכים שכחנו את היסוד החשוב ביותר: "אנשים אחים אנחנו".

אני קורא מכאן בקול ניחר - חובה עלינו לתקן לקראת העתיד. אסור לנו להדיר, אסור לנו להחרים, ואין שום תועלת בהפניית אצבע מאשימה זה כלפי זה. הגיעה השעה להושיט יד אמיצה של שותפות, ולחזור לדרך המלך שתוביל לתיקון ולישועה לעמנו.

פנייה אישית ומתוכה תביעה לראשי המפלגות: שבו יחד, הובילו שלום בית פנימי. אין צורך בטשטוש ההבדלים; כל אחד ידע לשמור על הגוון הייחודי של חברו, וכל אחד יפרגן לעשיית עמיתו. זוהי מנהיגות אמיתית. רק אם נשכיל לצעוד יחד - ננצח.