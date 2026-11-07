ראש הממשלה נתניהו: זו עת לאחדות

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (מוצאי שבת) מסר חריף נגד האפשרות להקמת ממשלה חדשה כבר בשבוע הקרוב, וקרא למפלגות המחנה הלאומי ולמפלגות הציוניות להתאחד במסגרת ממשלת אחדות לאומית.

נתניהו טען כי הממשלה המסתמנת תהיה תלויה בגורמים התומכים בטרור, והזהיר כי הקמתה תסכן את ביטחון המדינה ואת אופייה היהודי.

"עם ממשלה כזאת ישראל פשוט לא תשרוד", אמר נתניהו בסרטון שפרסם. "ולכן יש רק ברירה אחת. לא התאבדות לאומית, אלא אחדות לאומית".

בפתח דבריו פנה נתניהו לאזרחי ישראל וקרא לאחדות לאחר מערכת הבחירות. לדבריו, הוא העלה את הקריאה כבר במהלך הבחירות וחזר עליה גם לאחריהן, וכעת היא נדרשת לנוכח המהלכים להקמת ממשלה חלופית. "זוהי עת לאחדות", אמר. "זהו רצון העם, וזהו צורך השעה".

נתניהו טען כי גורמים פוליטיים מתכוונים לפעול במהירות להשבעת ממשלה חדשה כבר בימים הקרובים. הוא תקף בחריפות את האפשרות שממשלה כזו תישען על מפלגות שלטענתו תומכות בטרור ומתנגדות לקיומה של ישראל כמדינה יהודית.

"כבר בשבוע הקרוב יש מי שמתכוון להשביע בבהילות ממשלה עם תומכי טרור", אמר. לדבריו, מדובר בהקמת ממשלה בשיתוף גורמים "שחותרים לחסל את מדינת ישראל" ומבקשים להקים מדינה פלסטינית על חורבותיה.

חלק מרכזי בדבריו הקדיש נתניהו להשלכות הביטחוניות של הקמת ממשלה כזו, כפי שהוא רואה אותן. הוא טען כי ממשלה שתהיה תלויה בתמיכת גורמים המזוהים, לדבריו, עם חמאס ועם האסלאם הקיצוני, לא תוכל להיאבק בהם באופן הנדרש.

"ממשלה שתלויה בתומכי חמאס לא תילחם בחמאס", אמר נתניהו. הוא הוסיף כי ממשלה שתהיה תלויה באסלאם הקיצוני לא תוכל להילחם בו, וטען כי הדבר יפגע גם ביכולתה של ישראל להתמודד עם האיום האיראני.

נתניהו התייחס גם ללחימה בעזה ובלבנון, וטען כי ממשלה מהסוג שהוא מתאר לא תוכל להעניק את הגיבוי הדרוש לחיילי צה"ל. בדבריו האשים חלק מהגורמים שעשויים להיות שותפים לממשלה החדשה בהשמעת האשמות חמורות נגד חיילי צה"ל ובהבעת תמיכה במחבלי חמאס וחיזבאללה. מדובר בטענות שהשמיע נתניהו בנאומו, מבלי שהציג בו פירוט של הגורמים שאליהם התייחס.

בהמשך עבר נתניהו לאזהרה מפני השלכות פנימיות של הקמת הממשלה. הוא טען כי ממשלה שתישען על גורמים אסלאמיסטיים עלולה להביא להתפרקות המדינה מבפנים, והשווה את התרחיש לאירועי אלימות במדינות אירופה.

נתניהו הזכיר את פריז ובריסל והזהיר כי אלימות בהיקפים חמורים יותר עלולה להתרחש גם בערי ישראל, ובהן ירושלים, תל אביב וחיפה. הוא הדגיש כי בעיניו אין מדובר באפשרות תאורטית, אלא בתרחיש שיש למנוע.

"זה בנפשנו", אמר נתניהו, והציג את הקריאה לאחדות לאומית כחלופה להקמת הממשלה שהוא מתנגד לה.

לקראת סיום דבריו פירט נתניהו את הרכב הממשלה שהוא מבקש להקים. לדבריו, ממשלת אחדות לאומית צריכה לכלול את כלל מפלגות המחנה הלאומי ואת המפלגות הציוניות המבקשות לשמור על ישראל כמדינתו של העם היהודי.

נתניהו טען כי ממשלה כזו תוכל להסיר לצמיתות את האיום הגרעיני מאיראן, לשמור על אופייה היהודי של ישראל ולחזק את האחדות בחברה הישראלית. הוא לא פירט בנאומו אילו מפלגות צפויות להיענות לקריאתו או אם מתקיימים מגעים להקמת ממשלה בהרכב שהציע.

"אני קורא לכולם לגלות אחריות בשעה מאוחרת זו", אמר נתניהו בסיום דבריו. "זהו צו השעה, זהו צו הקיום שלנו".

בתגובה לנאומו של נתניהו, במפלגת ישר כינו את הנאום "היסטרי" וטענו כי נתניהו קורא לאחדות כעת משום שלדבריהם ימיו בתפקיד ספורים. במפלגה האשימו אותו כי העמיק את הפילוג בחברה הישראלית גם בזמן המלחמה, פעל מבפנים נגד ממשלות האחדות והחירום שהקים והפר הסכמים עם שותפיו הפוליטיים. עוד טענו כי מינה את איתמר בן גביר לשר בכיר בניגוד להבטחתו.

בישר! טענו כי נתניהו נכשל בפירוק שלטון חמאס והבהירו שממשלת החירום הלאומית שאיזנקוט מבקש להקים תכלול רק מפלגות וחברי כנסת שיקבלו את ארבעת עקרונותיו, ובהם הכרה בחמאס כארגון טרור ומחויבות להשמדת כוחו הצבאי והשלטוני.

במפלגה קראו לליכוד ולשותפיו להודיע בפומבי כי הם מפרקים את מה שכינתה "הברית עם הקיצוניים", מקבלים את ארבעת העקרונות ומוכנים להצטרף לממשלה בראשות איזנקוט. "עד אז - זהו ספין עלוב ותו לא", נמסר.