לוחמי האש חילצו ילד בן 12 שנפל לבור בעומק של כשישה מטרים בפארק עדולם | צילום: כבאות והצלה

ילד בן 12 חולץ מבור בעומק של כשישה מטרים בפארק עדולם, סמוך למושב צפרירים, לאחר שנפל לתוכו. לוחמי אש ממרחב בית שמש, אנשי היחידה לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל ולוחמי יחידת חילוץ עציון פעלו יחד לחילוצו. הילד הוצא מהבור כשהוא בהכרה, עם חבלה בידו וחשד לפגיעה בגבו.

עם הגעת כוחות החילוץ למקום, החלו הצוותים בבדיקת תנאי הבטיחות בתוך הבור וביצעו פעולות ניטור כדי לוודא שניתן לפעול בו בבטחה. לאחר השלמת הבדיקות, הורד מחלץ אל עומק הבור באמצעות מערכת חבלים ייעודית.

בשל החשד לפגיעה בעמוד השדרה של הילד, נדרשו המחלצים לפעול בזהירות כדי למנוע החמרה במצבו במהלך החילוץ. המחלץ שירד לבור פעל לייצוב הילד ולהעברתו לאלונקה מיוחדת המיועדת לפצועי גב, ולאחר מכן הועלה הילד אל פני השטח.

בתום פעולות החילוץ הועבר הילד לידי צוותי מד"א להמשך טיפול רפואי, כשהוא בהכרה וסובל מחבלה בידו ומחשד לפגיעה בגבו.

רשף איציק חזן, מפקד האירוע, סיפר על מורכבות הפעולה: "מדובר בחילוץ מורכב שחייב עבודה מקצועית ומדויקת בתנאי שטח מאתגרים. פעלנו בזהירות, תוך שימוש במערכות חילוץ ייעודיות, כדי לאפשר את חילוצו הבטוח של הילד ולצמצם ככל האפשר את הסיכון לפגיעה נוספת".