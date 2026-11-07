מאמן מכבי חיפה, ברק בכר, התייצב מול מצלמות הטלוויזיה לאחר התבוסה הביתית 4:0 למכבי נתניה והודיע על סיום תפקידו.

"רגע מאוד קשה עבורי. אני אומר את זה בדמעות, אבל אני מרגיש שהקבוצה צריכה שינוי. עבדתי קשה מאוד כדי להרים את הקבוצה הזאת, זה לא הלך. כואב לי על האוהדים. הודעתי ליענקל'ה שחר שאני מתפטר. כואב מאוד, הקבוצה הזאת צריכה שינוי. ניסיתי, זה לא עבד, שלם עם כל מה שעשיתי. לפעמים צריך לוותר".

"יכול להיות שזה סוג של...לא באמת מיצוי, אבל זה לא הולך. יש כאן קבוצה טובה ומוכשרת, היה אפשר להוציא יותר. בטח במבחן התוצאה. נתתי ליענקל'ה, לליאור רפאלוב, לאיציק עובדיה, חיבוק גדול. קיבלתי את כל התנאים, אף אחד לא כפה עליי שום דבר.

אוהב את המועדון, האנשים, הקהל. מבין למה הקהל קרא לי להתפטר. לוקח אחריות, אני בטוח שהמועדון הזה יצא לדרך חדשה כי הוא צריך דם חדש, משהו שונה. אני לוקח את כל האחריות".