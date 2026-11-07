לוחמי האש מחלצים בשיא הסערה

שני בני אדם חולצו מרכב ששקע במים במחלף דרור, בעקבות מזג האוויר הסוער וההצפות באזור. השניים חולצו בידי לוחמי האש של מחוז מרכז, ובסיום פעולות החילוץ נזקקו להמשך טיפול רפואי על ידי גורמי הרפואה במקום.

החילוץ במחלף דרור הוא אחד מ-11 אירועי חילוץ שאליהם הוזנקו עד כה צוותי הכיבוי והחילוץ במחוז מרכז, בעקבות המשקעים הרבים והצפות שנגרמו במספר מוקדים ברחבי המחוז.

מאז שעות הבוקר פועלים לוחמי האש בכוננות שיא ובפעילות מבצעית אינטנסיבית, בין היתר בעקבות הצפות ומקווי מים עירוניים שעלו על גדותיהם. צוותי החילוץ נדרשים לתת מענה לאירועים השונים, כאשר הסכנה המרכזית היא כניסה של אזרחים ורכבים למוקדי ההצפה.

בעקבות ריבוי האירועים, צוותי הכיבוי והחילוץ בתחנות המחוז ממשיכים לפעול בכוננות מוגברת, תוך תגבור הכוחות והיערכות למתן מענה מהיר לקריאות נוספות.

מפקד משמרת תחנת איילון, רשף שלום דוידוביץ, קרא לציבור להימנע מכניסה לאזורים מוצפים והזהיר מפני הסכנה הנשקפת לחיי אדם.

"אנחנו פונים לאזרחים לא לחצות נחלים ולא להיכנס להצפות בכל מקרה שהוא - זהו סיכון חיים מיותר", אמר דוידוביץ. "במקרה הצורך או בכל סכנה, חייגו מיד 102 ואנו נגיע לסייע".