"הם עמדו וצעקו עלינו שחיילים מתים בגלל ההשתמטות. מה הם יסבירו עכשיו?". פרשן חדשות 12 עמית סגל מתח הערב (מוצאי שבת) ביקורת חריפה על האפשרות שמפלגות גוש השינוי יקימו ממשלה בשיתוף המפלגות החרדיות, לאחר שהתחייבו שלא לעשות זאת.

בתוכנית "פגוש את העיתונות" טען סגל כי בניגוד להבטחות פוליטיות רגילות, ההתנגדות לשותפות עם החרדים הוצגה לאורך מערכת הבחירות כעמדה עקרונית הקשורה ישירות לחיי חיילי צה"ל ולחלוקת נטל השירות.

לדברי סגל, השאלה אינה מסתכמת בהפרת התחייבות קואליציונית, אלא בסתירה אפשרית בין הטענות שהשמיעו אנשי גוש השינוי בסוגיית הגיוס לבין נכונותם לשבת בממשלה עם המפלגות החרדיות. "אילו כל הימים והנהרות והאוקיינוסים מלאים דיו, עדיין לא יהיה מספיק דיו כדי לחזור על הבטחות הבחירות לא לשבת עם החרדים", אמר.

סגל הדגיש כי בעיניו מדובר בהתחייבות בעלת משקל מיוחד. "זאת לא הבטחת בחירות. זה עיקר אמונה של גוש השינוי", אמר. הוא הזכיר את הביקורת שהשמיעו גורמים בגוש כלפי אי־גיוס חרדים במהלך המלחמה, וטען כי מי שקשרו בין התופעה לבין מות חיילים יידרשו להסביר כיצד הם מוכנים כעת לשתף פעולה עם המפלגות החרדיות.

לדבריו, אין מדובר בהבטחה פוליטית שגרתית מהסוג שמפלגות מפרות במסגרת משא ומתן קואליציוני. סגל הבחין בין התחייבויות הנוגעות לזהות השותפים בממשלה או להחלטות תקציביות לבין עמדה שהוצגה לציבור כנוגעת לחיי אדם. הוא טען כי מי שהשתמשו בטיעון הזה אינם יכולים להתייחס כעת לשאלת הגיוס כאל עוד סעיף במשא ומתן להקמת ממשלה.

סגל התייחס גם לאפשרות שהממשלה החדשה תתמוך בחקיקה שתאפשר המשך פטור מגיוס לחרדים. "כל אדם שישב עם החרדים ויעניק להם חוק השתמטות - אגב, לא חוק גיוס רך, לא חוק כזה, חוק השתמטות", אמר, והבהיר כי הוא מאמץ לצורך טיעונו את המונחים שבהם השתמשו מבקרי הפטור מגיוס. "אני זורם עם הרטוריקה שעוצבה באולפני החדשות".

בהמשך חזר סגל אל הטענה המרכזית שלו: אם הפטור מגיוס הוצג כסוגיה המשפיעה על חייהם של חיילים, הרי שהסכמה פוליטית להמשך הפטור מחייבת, לשיטתו, הסבר לאותם חיילים ולמשפחותיהם. "זה החיילים, זה לא פוליטיקה. תסביר לחיילים שלשיטתך הם מתים בגלל זה", אמר.

חלק נוסף בביקורת הפנה סגל כלפי פרשנים, אנשי תקשורת ופוליטיקאים שלדבריו אינם מביעים כעת זעזוע מהאפשרות להפרת ההבטחות. הוא טען כי מי שיקבלו בהבנה מהלך כזה יתקשו בעתיד לבקר הפרות של התחייבויות פוליטיות אחרות.

"אני מצפה מכל הצייצנים, הפרשנים, הפאנליסטים, הפוליטיקאים, שלא מזדעזעים עכשיו מהפרת הבטחות הבחירות - לא רוצה לשמוע מכם יותר על פוליטיקה", אמר סגל. הוא הגדיר את האפשרות להקמת ממשלה עם החרדים כ"שבירת הבטחת הבחירות הבוטה ביותר שהייתה פה, לדעתי, מזה דורות".

סגל הדגיש כי מדובר בתרחיש שטרם התממש, אך התייחס לדברים שלדבריו אמר אביגדור ליברמן על האפשרות שהמהלך ייצא לפועל. אם אכן תוקם ממשלה כזו, טען, יהיה בכך כדי להעמיד באור אחר את השימוש שעשו פוליטיקאים בסוגיית השירות הצבאי לאורך מערכת הבחירות.

"אם היא תתרחש, ולפי אביגדור ליברמן היא עומדת להתרחש", אמר סגל בהתייחסו להפרת ההבטחה, והוסיף כי משמעות הדבר, לשיטתו, תהיה שחיילי המילואים, החיילים המשרתים ומשפחותיהם שימשו "אמצעי ציני בסיבה פוליטית".

לקראת סיום דבריו הזכיר סגל את הדיונים שהתקיימו במהלך מערכת הבחירות על האפשרויות להקמת ממשלה ללא נתניהו. לדבריו, הוא ועמיתיו הציגו בפני נציגי גוש השינוי את הקושי שבהתחייבות שלא להסתמך על מפלגות ערביות, שלא לשבת עם נתניהו ושלא לשתף פעולה עם החרדים.

סגל טען כי למרות הקושי שהוצג להם, נציגי הגוש עמדו על התחייבויותיהם. "אמרנו להם, לא תוכלו גם ערבים, וגם לא נתניהו, וגם לא חרדים", הזכיר. לדבריו, "הם התעקשו שהם יעמדו על זה", ולכן הוא סבור שאין באפשרותם לחזור בהם כעת.