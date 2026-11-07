מפלגת ישר! עם איזנקוט הגיבה הערב לנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו והציבה שלושה תנאים להצטרפות הליכוד ושותפיו לממשלה רחבה. במפלגה קראו להם להודיע בפומבי על פירוק מה שכינו "הברית עם הקיצוניים", על קבלת ארבעת העקרונות של גדי איזנקוט ועל נכונות להצטרף לממשלה בראשותו.

בישר! הבהירו כי ממשלת החירום הלאומית שאיזנקוט מבקש להקים תכלול רק מפלגות וחברי כנסת שיתמכו בארבעת העקרונות. בין העקרונות שמנתה המפלגה בהודעתה נכללים הכרה בחמאס כארגון טרור ומחויבות להשמדת כוחו הצבאי והשלטוני. במפלגה טענו כי נתניהו נכשל בפירוק שלטון חמאס.

במפלגה תקפו את קריאתו של נתניהו לאחדות וטענו כי הוא פעל נגדה גם בזמן המלחמה. "מי שפילג, שיסע וסכסך את החברה הישראלית נשמע אומר את המילה 'אחדות' רק כשהוא מבין שימיו בתפקיד ספורים", נכתב בהודעה. במפלגה טענו עוד כי נתניהו פעל מבפנים נגד ממשלות האחדות והחירום שהקים והפר הסכמים עם שותפיו הפוליטיים.

בישר! האשימו את נתניהו גם בהפרת הבטחתו כשמינה את איתמר בן גביר לשר בכיר בממשלתו. במפלגה חתמו את תגובתם בהתייחסות לתנאים שהציבו לליכוד ולשותפיו. "עד אז - זהו ספין עלוב ותו לא".