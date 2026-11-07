למעלה מ-200 תלמידות כיתה י"ב מ-15 תיכונים תורניים ברחבי הארץ התכנסו בטבריה לסמינר של ארגון 'צהר' שהתקיים במלון "ציפורי בכנרת" החל מיום חמישי ועד מוצאי שבת.

המשתתפות, שהגיעו בקבוצות בליווי מחנכות כדי לצלוח את צומת ההכרעה של סיום התיכון, נשאבו ללו"ז צפוף ואינטנסיבי שכלל הרצאות מרַצפות, פאנלים ושיחות עומק שנמשכו לתוך הלילה עד השעה 04:00 לפנות בוקר, לצד הפוגה קצרה לשיט בכנרת ביום שישי.

הדרמה האמיתית נשמרה למוצאי השבת. לאחר מעמד 'קבלת עול מלכות שמיים' שהתקיים באולם במקום, גלש האירוע לשיאים רגשיים נדירים במהלך סימפוזיון מרכזי שבו עלו משתתפות לבמה.

מספר תלמידות קמו ממקומן, ולעיני הקהל שברו את מכשירי האייפון שלהן כצעד סמלי של ניתוק מטכנולוגיה ופתיחת דף חדש.

רגע עוצמתי נוסף הגיע כאשר משתתפות שלא דיברה עם אביה במשך שלוש שנים החליטה לחייג אליו בשידור חי ברמקול מול כל האולם ובקשה את סליחתו, בשיחה דרמטית שהותירה את האולם דומם ונרגש.

השבת, שנערכה בשליחות האדמו"ר מבעלזא, נועדה להעניק לתלמידות "צידה לדרך" ומטען רוחני לקראת עתידן.