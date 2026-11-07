יש חסד בדרך לערד

התרחבות הקהילה החרדית בערד מקבלת ביטוי מעשי נוסף בתחום הצרכנות: רשת המרכולים 'יש חסד' נערכת לפתיחת סניף חדש במרכז המסחרי מתחם RD (לשעבר "קניון ערד").

מאחורי המהלך עומדים שני יזמים מקומיים מחסידות גור, מנחם קיין ושמחה גרינבוים, אשר רכשו את הנכס והחלו במהלכי התאמה של תמהיל החנויות והשירותים במקום לצרכי התושבים.

כחלק מההיערכות לפתיחה, סייר במתחם מנכ"ל הרשת, רן אהרוני, בליווי צוותי התכנון, המיתוג וההקמה. הסיור נועד לבחון את התשתיות בשטח לקראת תחילת הפעילות המתוכננת במהלך החודש הקרוב.

המהלכים הללו נועדו לספק פתרונות קנייה ושירותים מעודכנים בתוך העיר, ולחסוך מהתושבים נסיעות שוטפות למרכזים מסחריים מחוץ לערד.

התפתחות המתחם המסחרי מגיעה על רקע השינויים הדמוגרפיים בעיר בשנים האחרונות.

הגידול הרציף במספר המשפחות החרדיות, ובפרט בקהילת חסידי גור, יצר ביקוש גובר לתשתיות מסחר מותאמות ולשירותים קהילתיים זמינים - ביקוש שהיזמים פועלים לממש במסגרת המתחם המתחדש.