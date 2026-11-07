"פייק ניוז מוחלט". כך הגיבה הערב (מוצאי שבת) ש"ס לדיווחים על האפשרות שתצטרף לממשלה בראשות גדי איזנקוט.

בהודעה חריפה הבהירה המפלגה כי היא נשארת חלק מגוש הימין, בהתאם להנחיית מועצת חכמי התורה.

להכחשה קדמו שני דיווחים שעסקו בשאלה כיצד תנהג ש"ס אם יהדות התורה תבחר לתמוך בהקמת ממשלה של גוש השינוי. בחדשות 12 דווח מפי גורם במועצת חכמי התורה כי ש"ס לא תכשיל את הקמתה של ממשלה כזו ולא תפעל נגד החלטה של יהדות התורה, כדי למנוע קרע בציבור החרדי.

ב"בחדרי חרדים" דווח כי יו"ר ש"ס אריה דרעי מעריך בשיחות סגורות שהמפלגה תתקשה להישאר בגוש הימין אם הרב דב לנדו יורה ליהדות התורה להצטרף לממשלה בתמורה להסדרת חוק הגיוס. לפי הדיווח, דרעי אמר כי בהיעדר דמות בעלת סמכות כשל הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ש"ס תיאלץ במקרה כזה להצטרף גם היא למהלך.

בתגובה לפרסומים מסרה ש"ס: "כפי שהורתה מועצת חכמי התורה, ש"ס היא חלק מגוש הימין, אוהבי התורה והמסורת היהודית". במפלגה הוסיפו כי "רק הודעות רשמיות של ש"ס הן הקובעות ולא דיווחים של עיתונאים או צייצנים".