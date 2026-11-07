ארגון זק"א ותנועת חב"ד הקימו יחידת חירום וחילוץ בינלאומית משותפת שתעניק מענה ליהודים הנקלעים לאסונות או למצבי מצוקה ברחבי העולם.

ההודעה על מהלך שיתוף הפעולה נמסרה במהלך כינוס השלוחים העולמי המתקיים בניו יורק, בהשתתפות הנהלת זק"א ונציגי חב"ד.

היוזמה נועדה לחבר בין הנוכחות הקבועה של שלוחי חב"ד במאות מוקדים בעולם לבין הניסיון המבצעי של זק"א בטיפול באירועי חירום, אסונות טבע ופיגועי טרור.

במסגרת התוכנית יעניקו מומחי זק"א הכשרות מקצועיות לשלוחים בתחומי האיתור, החילוץ והמענה הראשוני, לצד גיבוש נהלי עבודה מול הרשויות המקומיות בכל מדינה.

מנכ"ל המרכז לענייני חינוך של חב"ד, הרב מנדי קוטלרסקי, ומנכ"ל זק"א, דובי ויסנשטרן, ציינו כי השילוב בין המערכים יאפשר להגיע במהירות לכל אדם הדורש סיוע בחו"ל.

על הפעילות המבצעית של היחידה יפקד יוסי לנדאו מזק"א, לצד ליווי רוחני של שליח חב"ד באוסטרליה, הרב יהורם אולמן.