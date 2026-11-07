נשיא המדינה הודיע הערב (מוצאי שבת) ליו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט כי בכוונתו להטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה.

הנשיא הזמין את איזנקוט לבית הנשיא למעמד הטלת המנדט, שיתקיים מחר (ראשון) בשעה 17:00 ויועבר בשידור חי בערוץ 7.

בסבב ההתייעצויות המליצו על איזנקוט סיעות המונות 67 חברי כנסת. סיעות המונות 46 חברי כנסת המליצו על ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו, ואילו סיעה המונה שבעה חברי כנסת בחרה שלא להמליץ על מועמד.

עם סיום סבב ההתייעצויות ביום חמישי הודיע הנשיא כי יקיים בירורים נוספים במהלך סוף השבוע. לפי בית הנשיא, בימים האחרונים הוא שוחח עם גורמים במערכת הפוליטית ונועד בין היתר עם נתניהו ועם איזנקוט, שאותם עדכן בכוונתו.

מרגע הטלת המנדט יעמדו לרשות איזנקוט 28 ימים להרכיב ממשלה. לפי חוק יסוד: הממשלה, אם תידרש ארכה, הנשיא רשאי להעניק לו עד 14 ימים נוספים.