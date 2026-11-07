בשקופית אחת נראה גבר בעל אף מעוקל שוחה בבריכת כסף, לצד המילה "חסינות".

בשקופית אחרת נראתה דמות עטופה בדגל ישראל ובחבל, כשראשה צבוע בצבעי דגל פלסטין.

את שתי הקריקטורות הציג לסטודנטים לרפואת שיניים פרופ' אניל קישן, דיקן הפקולטה באוניברסיטת טורונטו. יותר משמונה חודשים לאחר ההרצאה הודיעה האוניברסיטה כי הוא התפטר מתפקידו, כך דיווחה סוכנות הידיעות The Canadian Press.

ההרצאה התקיימה בפברואר. הקריקטורה עם הדגל והחבל הופיעה במצגת לצד הסבר על "תיאוריית החנק" של מוך השן. ארגון בני ברית קנדה פרסם את התמונות ברשתות החברתיות ודרש מהאוניברסיטה לפעול. קישן הסיר את האיורים מחומרי הלימוד, התנצל בפני הסטודנטים והסגל ויצא לחופשה בזמן שהאוניברסיטה בדקה את המקרה.

לדברי סגן נשיא האוניברסיטה לעניינים אקדמיים, טרבור יאנג, החקירה העלתה כי היכרותו של קישן עם הרקע של הדימויים הייתה מוגבלת וכי הוא לא התכוון לקדם אנטישמיות. יאנג ציין כי חלק מחברי הקהילה האקדמית קיבלו את התנצלותו, ואחרים נפגעו עמוקות. לדבריו, רבים איבדו את אמונם ביכולתו להמשיך להנהיג את הפקולטה.

ההתפטרות מתפקיד הדיקן נכנסה לתוקף מיידי. קישן יישאר חבר סגל בעל קביעות וישוב למלא את מלוא תפקידיו האקדמיים בשנת הלימודים 2027-2028. לורה טאם תמשיך לכהן כממלאת מקום הדיקן עד לבחירת מחליף.