"לא שמעתי ממנו מילה מאז", אמר אייל ברקוביץ' בתוכניתו ברשת 13, ופנה ליונתן שלו בשידור: "איפה אתה?".

ברקוביץ' מתח ביקורת על מספר 10 ברשימת "ביחד" של נפתלי בנט, שהתבטא שוב ושוב נגד הפטור מגיוס במהלך מערכת הבחירות, אך קולו לא נשמע לאחר שאביגדור ליברמן הביע נכונות לשבת עם המפלגות החרדיות.

ברקוביץ' הזכיר כי שלו ישב בעבר באותו אולפן ודיבר על "ברית המשרתים". כשנשאל מדוע הוא מפנה את הביקורת דווקא לשלו, בשעה שגם בכירים ממנו ברשימה שותקים, השיב כי המאבק למען המשרתים עמד במרכז הקמפיין שבזכותו נבחר שלו לכנסת. לדבריו, זו הסיבה שמשרתי המילואים צריכים לדרוש ממנו להשמיע את עמדתו.