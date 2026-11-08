ארבעה עשר אזרחים זרים ושלושה פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות בהפרת סדר ולהפרת הוראה חוקית סמוך לראס כרכר. במשטרה חושדים כי חלק מהמעורבים הגיעו לאזור במטרה ליזום עימותים ולייצר פעילות תקשורתית נגד ישראל.

האירוע התרחש אתמול, לאחר שהתקבל דיווח על הפרת סדר באזור. בעקבות הדיווח הוזעקו למקום כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש, שעיכבו 17 בני אדם בחשד למעורבות באירוע.

במהלך החקירה, שנערכה בשיתוף דסק הזרים ביחידה המרכזית של מחוז ש"י, התעורר חשד כי האזרחים הזרים לא הגיעו למקום באופן מקרי, אלא כחלק מפעילות שנועדה לעורר פרובוקציות ועימותים מכוונים בשטח.

על פי החשד שנבדק במשטרה, הפעילות נועדה גם לייצר תיעוד ופרסומים שישמשו לקידום קמפיינים אנטי-ישראליים בתקשורת וברשתות ברחבי העולם.

עוד עלה בחקירה, לפי המשטרה, כי כמה מהחשודים מזוהים עם עמדותיה של תנועת BDS, הפועלת לקידום חרם על ישראל. בנוסף נטען כי חלקם מביעים תמיכה בארגונים אנטי-ישראליים ומציגים אותם כהתארגנויות לגיטימיות.

עם השלמת חקירתם של האזרחים הזרים הודיעה המשטרה כי גובשה תשתית ראייתית הנוגעת לחשדות נגדם. חומרי החקירה הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, בתיאום עם משרד החוץ ומינהל האוכלוסין במשרד הפנים.

ברשות האוכלוסין צפוי להתקיים הליך שימוע בעניינם של האזרחים הזרים, שבסיומו תתקבל החלטה אם להורות על הרחקתם מישראל.