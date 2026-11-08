קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, השמיע אזהרה חריפה כלפי מהגרים מוסלמים המסרבים להכיר באחריותה ההיסטורית של גרמניה לשואה.

במהלך מפגש עם ספורטאים יהודים בברלין הבהיר מרץ כי המחויבות לזיכרון השואה ולהכרה בפשעי המשטר הנאצי חלה על כל תושבי המדינה, לרבות מי שהגיעו אליה ממדינות מוסלמיות.

האזהרה הושמעה באירוע קבלת פנים לספורטאים יהודים המשתתפים במכבייה. במהלך המפגש נחשף הקנצלר לחששות של ספורטאים יהודים מפני גילויי אנטישמיות במרחב הציבורי במדינה.

לפי סוכנות הידיעות הגרמנית DPA, מרץ התייחס במפורש למהגרים ממדינות מוסלמיות וקבע כי גם הם מחויבים לכבד את זכר השואה. "האחריות ההיסטורית הזאת של ארצנו חלה באותה מידה גם על מי שמגיעים לגרמניה ממדינות אסלאמיות", אמר הקנצלר. "ומי שאינו מקיים זאת חייב לעזוב את ארצנו".

הדברים נאמרו לאחר שמאמן כדורסל שיתף את מרץ בחשש המלווה אותו ואת שחקניו. המאמן סיפר כי שחקנים חוששים להסתובב בפומבי כשהם לובשים מעילי אימון אדומים של מכבי, שעליהם מופיע סמל מגן דוד, מחשש שיותקפו בשל זהותם היהודית.

בתגובה לדברים ביקש מרץ להדגיש כי האחריות הגרמנית לעבר הנאצי אינה מוגבלת למי שמשפחותיהם חיו במדינה בתקופת השואה, אלא מחייבת גם את מי שהצטרפו לחברה הגרמנית בדורות האחרונים.

לשם כך הזכיר נאום שנשא נשיא גרמניה לשעבר, ריכרד פון וייצזקר, בפני הבונדסטאג בשנת 1985, במלאת ארבעים שנה לסיום מלחמת העולם השנייה. באותו נאום התייחס הנשיא לאחריותה של גרמניה לפשעי הנאצים ולהשמדתם השיטתית של מיליוני יהודים, והבחין בין האחריות האישית של הדורות הצעירים לבין מחויבותם להתמודד עם העבר. "הצעירים אינם אחראים למה שקרה אז. אבל הם אחראים למה שייעשה עם הדברים האלה בהיסטוריה", אמר אז פון וייצזקר.

מרץ הבהיר כי הוא רואה בדברים עיקרון יסודי המחייב את החברה הגרמנית כולה, והדגיש כי אין להחריג ממנו גם מהגרים.

"זה חל על החברה הגרמנית כולה. והייתי מוסיף, לנוכח הנסיבות הנוכחיות: זה חל גם על מהגרים שמגיעים לגרמניה", אמר.

התבטאותו של הקנצלר מגיעה על רקע נתונים המצביעים על היקף נרחב של תקריות אנטישמיות בגרמניה בשנים האחרונות.

על פי נתוני ארגון RIAS, העוסק בניטור ובתיעוד גילויי אנטישמיות, במהלך שנת 2025 תועדו ברחבי גרמניה 8,725 תקריות אנטישמיות, לעומת 8,627 תקריות בשנת 2024. בשנת 2022, לשם השוואה, תועדו 2,480 מקרים.

בין התקריות שתועדו בשנת 2025 נמנו 178 מקרי תקיפה פיזית ו-257 אירועים שכללו איומים. לפי נתוני הארגון, 68% מכלל התקריות האנטישמיות באותה שנה היו קשורות לישראל.

לצד העלייה במספר האירועים המדווחים, הרשויות בגרמניה נדרשות להתמודד גם עם איומים חמורים יותר נגד אישים בולטים בקהילה היהודית ובארגונים התומכים בישראל.