דנון לנציג האיראני: "אתם פחדנים"

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, תקף את נציג המשטר האיראני בעקבות ניסיונה של טהרן למנוע מישראל לרכז הצעת החלטה בוועדה השישית של הארגון.

במהלך דבריו האשים דנון את איראן במימון ארגוני טרור, בשיקום יכולותיה הגרעיניות והבליסטיות ובהרחבת האיומים הצבאיים שלה גם לעבר מדינות אירופה.

"המשטר שלך מממן שלוחות טרור, בונה מחדש יכולות גרעין וטילים בליסטיים, חוסם את מצר הורמוז ורוצח חמישים אלף איראנים חפים מפשע", אמר דנון לנציג האיראני.

הוא הוסיף "תחילה איימתם על ישראל, אחר כך על ארצות הברית ומדינות המפרץ, ועכשיו גם על אירופה, עם מפה של עשרות מטרות שפורסמה בטהרן".

דנון התייחס בדבריו למפה שלטענתו פורסמה בבירת איראן, ובה סומנו עשרות מטרות באירופה. הוא הציג את הפרסום כחלק מהאיומים שמשמיע המשטר האיראני כלפי מדינות המערב. "אתה חושב שאתה יכול להפחיד אותנו? אתה פחדן והמנהיגים שלך פחדנים שמסתתרים מתחת לאדמה".

"תשב בשקט עם הראש למטה ותגיד תודה שמרשים לך לשבת כאן. גביית המחיר על הטרור שאתם מפיצים רק החלה", הצהיר.

במקביל, ביקש דנון לפנות גם לאזרחי המדינה, ולהבחין בינם לבין המשטר השולט בטהרן. "בקרוב תשיבו לעצמכם את ארצכם, ותביאו את המשטר המרושע הזה לדין אחת ולתמיד".