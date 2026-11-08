גדי איזנקוט תרם את מרבית שנותיו להגנה על בטחון מדינת ישראל. למרבה הצער הוא גם שילם את המחיר האישי הכבד ביותר שניתן לשלם, לא עלינו עבור משימה נעלה זאת.

כרגע הוא נמצא בנקודת הכרעה גורלית. לכרות ברית עם קבוצות מיעוט בדלניות, או להקים ממשלה ממלכתית המייצגת את רוב העם ומאחדת אותו. האפשרות הראשונה אינה רק אפשרות בדלנית, אלא גם בחירה בערך השתמטות, בחירה שההשלכות שלה על עתיד צה"ל והמדינה עלולות להיות הרסניות.

לנגד עינינו מתרקמת בימים אלו ברית משתמטים. למרבה הצער הציבור החרדי אינו הציבור היחיד שמשתמט מלחימה. יש עוד ציבור גדול שמשתמט גם הוא מלחימה. יש עוד ציבור משמעותי מאוד שלא נכנס מתחת לאלונקה. באזורים מסוימים בארץ, ישנם בתי ספר רבים שבוגריהם כמעט ולא מתגייסים למערך הקרבי. ישנם אזורים שלמים במדינת ישראל שאחוז הלוחמים בהם קטן מ10%, אזורים שבהם ברירת המחדל של המתגייס היא מערך המודיעין או גו'בים נוחים אחרים.

העובדה שמספר החיילים הציונים דתיים במערך המילואים הקרבי עבר את רף 50%, הייתה צריכה מזמן לעורר בדיקה וחשיבה. להיכן נעלמו שאר חלקי החברה הישראלית? לא צריך להיות מומחה לסטטיסטיקה כדי להבין שיש כאלו שלא נמצאים מתחת לאלונקה. לא צריך להיות מומחה לתורת המספרים כדי להבין שהמקום הקטן מאוד שתופסות מספר ערים גדולות וחשובות במדינת ישראל על רחבת המסדרים של קורסי הקצינים הקרביים לא יכול להיות מקרי. מישהו צריך לקרוא גם להם אל הדגל.

כולם יודעים שישנה השתמטות שקטה של ציבור ניכר בחברה הישראלית. יודעים ושותקים. עכשיו ציבור המשתמטים השקט מנסה לכרות ברית עם ציבור המשתמטים החרדי על גבם של לוחמי צה"ל. עצוב מאוד לומר זאת, אבל מהאמת לא ניתן ולא נכון להתחמק. חלק חשוב בתוך גוש השינוי, גם אם לא רובו, משתייך לגוש המשתמטים השקטים. הניסיון של אחינו מגוש השינוי לכרות ברית עם אחינו החרדים הוא ניסיון לייצר ברית משתמטים. ברית משתמטים שתהיה שותפה חשובה בהנהגת המדינה.

נאמר בצורה ברורה מאוד, גדי איזנקוט ועוד רבים וטובים בהנהגת גוש השינוי אינם שותפים בשום צורה לציבור המשתמטים השקטים. דווקא משום כך עליהם לעצור את הרעיון ההרסני של ממשלת מיעוטים ומשתמטים, ולהקים ממשלת אחדות רחבה שישתתפו בה כל השותפים לנטל. לא ממשלת שינוי אנו צריכים, וגם לא ממשלת ימין. צריכים אנו ממשלת אחדות ממלכתית, למען העם ולמען חיילנו האמיצים והגיבורים.