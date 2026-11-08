משטרת ניו יורק חוקרת חשד לתקיפה על רקע אנטישמי בשכונת ויליאמסבורג שבברוקלין, לאחר שגבר בלבוש חסידי בן 52 הותקף אתמול בשעות הבוקר, בעת שעשה את דרכו לתפילה בבית הכנסת.

על פי המשטרה, החשוד שפך על הקורבן נוזל בלתי מזוהה ולאחר מכן הכה אותו מכות קשות. החשוד נעצר, והקורבן פונה לבית החולים במצב יציב.

התקיפה אירעה בסביבות השעה 08:40 בבוקר, בצומת הרחובות בדפורד והייוורד, באזור שבו מתגוררת קהילה חסידית גדולה. על פי הדיווח, הקורבן היה בדרכו לתפילת השבת, בשעה שמשפחתו ציינה את שמחת שבע הברכות של בנו.

בתיעוד מצלמות אבטחה שפורסם לאחר האירוע נראה המותקף מנסה לגונן על עצמו - ובהמשך עוברי אורח מתערבים ומשתלטים על התוקף.

עדי ראייה דיווחו על האירוע לעמדת ארגון 'השומרים' שעצרו את החשוד בתקיפה עד להגעת המשטרה. העצור הוא ברסון מוחמד (26) מהגר ממוצא מזרח תיכוני ומשטרת ניו יורק חוקרת את המעשה כחשד לפשע שנאה.