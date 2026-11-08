נהג מיניבוס כבן 50 נפצע הבוקר (ראשון) באורח קשה כשהתנגש עם כלי הרכב בקיר בטון סמוך למחלף רוקח בנתיבי איילון. בתאונה נפגעו גם צעירה בת 17 באורח בינוני ו-15 נוספים באורח קל.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי במקום ופינו אותם לבית החולים איכילוב.

פראמדיק מד"א לוי וחובשי רפואת חירום מידן בן יואש ויהונתן כהן, סיפרו: "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים בין מיניבוס לאוטובוס. האוטובוס היה עם פגיעות פח בחלקו הקדמי ושמשה מנופצת והמיניבוס בסמוך. נהג המיניבוס היה לכוד כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלות בראש ובגפיים. תוך כדי פעולות החילוץ הענקנו לו טיפול רפואי שכלל מתן תרופות ועצירת דימומים.

צעירה בת 17 נפצעה באורח בינוני וסבלה מחבלות בגפיים ושאר הנוסעים התהלכו כשהם סובלים מחבלות קלות בגופם. הענקנו לכולם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבית החולים", הוסיפו.