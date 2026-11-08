פרשת ההתעללות במעון באריאל | רותם ישראל פרצה בבכי: "מפלצות טרוריסטיות" באדיבות רשת 13

רגע טעון במיוחד נרשם בתוכנית "העולם הבוקר" ברשת 13, כאשר המגישה רותם ישראל פרצה בבכי במהלך התייחסותה לפרשת ההתעללות במעון "לוצ'יק" באריאל.

ישראל התקשתה להסתיר את סערת רגשותיה לנוכח פרטי כתב האישום שהוגש נגד מנהלת המעון ושתי מטפלות, המואשמות ביותר מ-400 אירועי תקיפה והתעללות ב-17 תינוקות ופעוטות.

"מדובר בשלוש מפלצות שמואשמות ביותר מ-400 מקרי התעללות בפעוטות. אלה רק המקרים שתועדו. זה בעיני אחד המקרים הכי קשים שהיו פה במדינת ישראל. התעללות שכוללת מקרי קשירה וחנק עד לאובדן הכרה", אמרה.

הדברים נאמרו בעקבות כתב האישום שהגישה פרקליטות המדינה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד נגד נטליה קסילבסקי, מנהלת המעון, ושתי המטפלות דרינה חלופה ואנה פגלסקי. השלוש מואשמות בשורה ארוכה של עבירות התעללות ותקיפה כלפי תינוקות ופעוטות בני חצי שנה עד שלוש.

על פי כתב האישום, הנאשמות נהגו לכאורה לחסום את דרכי הנשימה של ילדים, לקשור אותם בשמיכות ובבדים באופן שמנע מהם לזוז, להאכיל אותם בכוח ולכלוא אותם בחדר חשוך. לצד הפגיעה הפיזית, מייחסת להן הפרקליטות גם התעללות נפשית בפעוטות שנחשפו למעשי האלימות כלפי ילדים אחרים במעון.

"מעבר לזה, החלק הקשה שהיה לי לקרוא", אמרה, וקולה נשבר. "הוא שההתעללות היא לא רק פיזית, אלא פעוטות קטנים שראו את חברים שלהם עוברים התעללות וניגשו אליהם בבכי בניסיון לנחם אותם", אמרה.

בהמשך הפנתה המגישה קריאה למערכת המשפט להתייחס לפרשה בחומרה המרבית אם הנאשמות יורשעו. "לבית המשפט יש כאן תפקיד. אם המפלצות האלה לא יקבלו את העונש הכי חמור שיש, כדי להעביר מסר, באמת אבדנו. אני ממש ממש מקווה שזה מה שיהיה, כי לא נתקלתי אף פעם במה שהעבירו המפלצות הטרוריסטיות האלה את הפעוטות. לבית המשפט יש כאן תפקיד של מדינה שלמה", סיכמה בדמעות.