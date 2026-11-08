השר לשעבר חיים רמון יוצא במתקפה חריפה נגד יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, וטוען כי המתווה הקואליציוני שהוא מקדם אינו נועד להביא להקמת ממשלה, אלא לסכל את האפשרות שגדי איזנקוט יחליף את בנימין נתניהו.

בריאיון ל-103fm האשים רמון את ליברמן בציניות פוליטית, וטען כי התנהלותו משרתת בפועל את האינטרסים של נתניהו.

"ליברמן לא רוצה להקים קואליציה", קבע רמון, והוסיף כי הצגת האפשרות לצרף לממשלה גם את יהדות התורה על כל חלקיה וגם את ש"ס היא מהלך שנועד, לדבריו, להכשיל את איזנקוט.

"הסיכוי שבטווח זמן סביר ניתן יהיה להקים קואליציה, ויצטרפו אליה גם יהדות התורה על כל חלקיה וגם ש"ס, הוא משחק ציני שלא מיועד להתפשר עם חרדים - זה מיועד לטרפד את יכולתו של גדי איזנקוט להקים ממשלה", טען.

רמון ביקש להבחין בין התנהלותו של ליברמן לבין עמדותיהם של גורמים אחרים בגוש מתנגדי נתניהו, והזהיר מפני הכללה של כלל השותפים הפוליטיים באותה ביקורת. "יש פוליטיקאים שהם ציניים, ויש שיאים של ציניות שנשברים - אבל יש פוליטיקאים שהם הרבה פחות ציניים, ואני מציע לא להכליל".

לדבריו, ליברמן מותח ביקורת על תוכניתו של איזנקוט בטענה שאינה נחרצת מספיק, אך במקביל מקדם מתווה שלדעת רמון אינו מאפשר הקמת ממשלה חלופית. "ליברמן, בואו ננקוב בשמות, ביקר את תוכניתו של איזנקוט שהיא לא מספיק קיצונית - הוא בא ומכתים את כל המחנה בציניות. אני מציע להבדיל בין אנשים בגוש השינוי".

רמון ציין כי "יש היום שלוש אפשרויות: ממשלת אחדות, אבל נתניהו לא רוצה ממשלת אחדות, הוא בא עם החבילה שלו ומי שירצה שיצטרף על בסיס הממשלה הקיימת. למעשה, ביבי באמת רוצה ממשלת מעבר שהוא מנהל כמה שיותר זמן, ופה ליברמן משחק לידיו".